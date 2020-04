Comicon ed Asian Village Online Day: l’evento in streaming

Il 26 Aprile si svolgerà l’Asian Village Online Day, un evento online in streaming che permetterà a tutti gli appassionati di cultura pop asiatica di partecipare all’evento, nel quale saranno presenti musica, giochi e divertimento.

A cura di Ochacaffè con il supporto di COMICON, l’Asian Village Online Day avrà un programma davvero intenso e con diversi ospiti, che inizierà alle 9.30 per terminare alle 22.30. Lezioni, concerti, presentazioni e talk, di solito fruibili dal vivo durante i 4 giorni di COMICON, il 26 aprile saranno disponibili a tutti online sui canali social di Ochacaffé e COMICON.

Durante la lunga diretta streaming, si alterneranno diverse eccellenze della cultura pop asiatica, tra cui Inoue Azumi, la famosa cantante dello Studio Ghibli interprete di diverse canzoni di successo mondiale come Totoro e Laputa, che si presterà per la prima volta ad un’intervista online. Insieme a lei, ci saranno anche i Maguronikan, due giovani promesse del rock giapponese. E poi ancora Airly (una delle idol giapponesi più conosciute in Italia), Miou (cantautrice raffinata e chic); Vaiwatt (una band che unisce pop e rock) e The Asterplace (rock e punk giapponese con base a New York City).

L’associazione Ohanacaffè si occuperà di organizzare una serie di lezioni e workshop inerenti all’uso degli ideogrammi, lezioni di coreano e di come vivere in stile giapponese. Una sorta di prova per tutti coloro che vogliono provare a studiare online. Mentre l’Istituto giapponese di cultura darà modo a tutti di studiare giapponese con un piccolo workshop e un corso di origami come una delle attività pratiche che si potranno seguire. L’associazione Coreapoli e Turin Korea Connection si occuperanno, invece, di fornire contributi a tutti gli appassionati di cultura coreana.

Per tutti quelli che amano i giochi e i videogiochi, in chiusura vi sarà una serata curata dai responsabili della sezione videogames e Giochi di COMICON. A partire dalle 21, il responsabile editoriale di Cultura POP e direttore creativo dell’area Gioco Mauro Monti e l’editore Marcello Bertocchi (di XV Games) parleranno di Tendenze e curiosità dal Giappone: giochi da tavolo e giochi di ruolo. Dopodiché, il curatore della sezione Videogames Tanzen (Antonio Fucito, animatore anche di Gameplay Cafè & Garage Pizza) con Videogames: quali giochi funzionano in Giappone durante la pandemia, e perché?. Il finale di serata vedrà Kafkanya, streamer su Twitch, che consiglierà un libro, un film e un videogioco dal Giappone.

Di seguito, il programma completo dell’Asian Village Online Day:

9.30 – DJ Shiru (COMICON, K-ble Jungle, Ochacaffè) Introduzione alla giornata, quattro chiacchiere con DJ Shiru

10.00 – Olliana Matteucci (Fondatrice Coreapoli) La diffusione della Korean Hallyu in Italia

10.30 – Stefano Bersola (Cantante sigle dei cartoni animati) Una chiacchierata su anime, musica, concerti

11.00 – Taki Saito (Istituto Giapponese di cultura) Imparare il giapponese online con gli strumenti di The Japan Foundation

11.30 – Marco Albiero (Disegnatore manga) Intervista: manga, illustrazioni, disegni

12.00 – Inoue Azumi + Yuyu & Rikimaru (Cantanti anisong) Intervista e minilive

12.30 – Miki (Insegnante Ochacaffè di giapponese) Piccola lezione di KANJI, ideogrammi giapponesi

13.00 – Polentone (Accompagnatore turistico) Gli effetti del Covid19 sul turismo in Giappone

13.30 – Airly (Idol) Intervista e minilive

14.00 – Clara Serina (Cantautrice) Intervista e minilive

14.30 – Makoto (Artista, insegnante di origami) Mini-lezione di origami

15.00 – Vaiwatt (Rock Band) Intervista, minilive, videoclip

15.30 – Jacopo Buranelli (J-pop Manga editore) Manga: aggiornamenti, suggerimenti e un bicchiere di vino con J-pop

16.00 – Giulia, Chigumo (Tokyo Tourist Office) Tokyo Old meets New

16.30 – Alessandro Falciatore (Redattore Animeclick) La situazione anime e manga al tempo del Coronavirus

17.00 – Kota (The Asterplace, Cantautore J-Rock) Intervista, videoclip

17.30 – Gabriele Rossetti (HIS Italia, tour operator giapponese) Giappone per viaggio, una meta perfetta per il dopo Covid19

18.00 – TKC (Organizzatori eventi Kpop) Curiosità sulla Corea e sulla musica Kpop

18.30 – Ji Young (il Mulino, insegnante coreano) Lezione introduttiva alla lingua coreana. Saluti, alfabeto, informazioni

19.00 – Miou (Cantautrice J-Pop) Intervista e minilive

19.30 – Ayana (Ochacaffè, insegnante di giapponese) Consigli dal Giappone per una vita più facile

20.00 – Sawa Komatsu (Stilista brand Giappop) Urban / street fashion a Tokyo

20.30 – Honey Hime (Gruppo J-pop) Intervista, minilive, videoclip

21.00 – Mauro Monti, Marcello Bertocchi (COMICON, XV Games editrice) Tendenze e curiosità dal Giappone: giochi da tavolo e giochi di ruolo

21.30 – Antonio (Tanzen) Fucito (COMICON, Gameplay Cafè & Garage Pizza) Videogames: quali giochi funzionano in Giappone durante la pandemia, e perché?

22.00 – Kafkanya (Variety streamer) Un libro, un film un videogioco dal Giappone