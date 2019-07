Asmodee Italia: ecco le uscite di luglio

Per il mese di luglio Asmodee Italia distribuirà cinque titoli che arricchiranno il suo catalogo di giochi in scatola.

Luglio sarà un mese molto caldo per Asmodee Italia con ben cinque nuovi titoli in uscita per quel che riguarda i giochi da tavolo. Si tratterà di quattro localizzazioni di giochi in scatola molto attesi e un’espansione. Le novità di questo mese, per tematiche e contenuti, saranno in grado di accontentare un ampio pubblico di giocatori .

Narcos: il Gioco da Tavolo

Questo gioco in scatola sarà basato sulla popolare serie Narcos, prodotta dalla piattaforma di streaming online Netflix.

In questo gioco per 2-5 giocatori uno dei partecipanti controllerà l’impero criminale del Patrón mentre gli altri dovranno unire le forze per catturarlo. Patrón dovrà cercare di completare tutti i suoi obiettivi e non farsi catturare utilizzando astuzia e intimidazione.

Narcos: il Gioco da Tavolo (link Dungeondice) sarà messo in commercio a partire dall’11 luglio ad un prezzo di 54,90€.

Doom: il Gioco da Tavolo

In questo gioco da tavolo semi-collaborativo per 2-5 giocatori, i giocatori saranno trasportati nelle atmosfere del videogioco sparatutto in prima persona che ha fatto la storia. In Doom: il Gioco da Tavolo un giocatore prenderà il controllo delle armate demoniache, mentre gli altri componenti del gruppo vestiranno i panni di una squadra di marines armata fino ai denti, impegnata nella lotta contro le forze del male. I Marines dovranno affrontare diverse missioni e lottare strenuamente contro l’orda di demoni, in un crescendo di azioni spericolate e spesso incoscienti.

Doom: il Gioco da Tavolo (link Dungeondice) sarà messo in commercio a partire dall’11 luglio ad un prezzo di 79,90€.

Massive Darkness – Elementali

In arrivo un’espansione per il gioco da tavolo di esplorazione di dungeon Massive Darkness. In questa scatola potrete trovare quattro miniature dettagliate dei mostri elementali (Elementale dell’Acqua, dell’Aria, del Fuoco e della Terra). Questi nuovi nemici andranno ad aumentare le fila dei mostri della scatola base di Massive Darkness e saranno corredati dalle relative carte di gioco.

L’espansione Elementali (link Dungeondice) sarà messa in commercio a partire dall’11 luglio ad un prezzo di 39,90€.

Ticket to Ride Londra

In questa nuova incarnazione di Ticket to Ride i giocatori viaggeranno nella Londra degli anni ‘70. Ticket to Ride Londra sarà un gioco per 2-4 giocatori, in cui i partecipanti dovranno utilizzare la rete dei mezzi pubblici locali per prenderne il controllo. Scopo del gioco sarà quello di connettere i diversi quartieri della città per completare i Biglietti Destinazione. Il gioco si presenterà in un formato più compatto e semplificato rispetto al classico Ticket to Ride, in grado di dare vita a partite dal ritmo frenetico che appassioneranno anche chi non ha mai giocato a questo storico titolo.

Ticket to Ride Londra (link Dungeondice) sarà messo in commercio a partire dal 18 luglio ad un prezzo di 19,90€.

Noctiluca

In arrivo il nuovo titolo dell’acclamato game designer Shem Phillips (ve ne avevamo già parlato qui). Noctiluca sarà un gioco astratto per 1-4 giocatori, in cui i giocatori dovranno avventurarsi nel cuore della giungla per catturare i colorati noctiluca, delle creature rare dai fantastici poteri curativi. Il gioco si baserà su meccaniche di set collection in cui bisognerà replicare le particolari combinazioni di noctiluca (rappresentate in gioco da dei dadi colorati) indicate dalle carte.

Noctiluca (link Dungeondice) sarà messo in commercio a partire dal 18 luglio ad un prezzo di 34,90€.