Asmodee Italia: le novità di febbraio 2021

Asmodee Italia è pronta a continuare il 2021 con grande slancio ed energia, l’editore ha infatti diffuso l’elenco delle novità di febbraio 2021, portando nei negozi numerosi titoli, tra espansioni e nuovi giochi. Ecco a voi l’elenco delle nuove uscite.

Lupi Mannari di Roccascura – Nuova edizione

Data di uscita: 1 febbraio 2021

Il celebre gioco Lupi Mannari di Roccascura ritorna in un nuovo formato e con una nuova veste grafica, le meccaniche restano invariate. I giocatori riceveranno una carta personaggio segreta e saranno guidati nel gioco dal narratore. I Lupi Mannari dovranno divorare un Abitante ogni notte e farsi scambiare per onesti cittadini di giorno. Gli Abitanti dovranno scoprire i Lupi Mannari e convincere gli altri giocatori ad eliminarli, allontanando da loro stessi ogni sospetto. Alcuni Abitanti possiedono poi abilità speciali che li aiuteranno in questo non facile compito.

Numero giocatori: da 8-18 giocatori

da 8-18 giocatori Durata media di una partita: 30 minuti

30 minuti Età suggerita: dai 10 anni in su

dai 10 anni in su Genere: Party Game

Party Game Prezzo di vendita consigliato: 9,90 euro

9,90 euro Studio: Zygomatic

Zygomatic Autori: Philippe des Pallières e Hervé Marly

Rory’s Story Cubes Harry Potter

Data di uscita: 3 febbraio 2021

Rory’s Story Cubes è un gioco di sconfinata immaginazione e storie infinite. Basterà lanciare i nove cubi e usare le immagini per creare una storia. Racconti della buonanotte, trame in evoluzione, narrazioni orali, ispirazioni creative, approcci fantasiosi. In questa versione brandizzata i giocatori troveranno i simboli della saga più magica al mondo.

Numero giocatori: da 1 a più giocatori

da 1 a più giocatori Durata media di una partita: 30 minuti

30 minuti Età suggerita: dai 6 anni in su

dai 6 anni in su Genere: Party Game

Party Game Prezzo di vendita consigliato: 12,90 €

12,90 € Studio: Zygomatic

T.I.M.E Stories – Il caso Heiden (Romanzo)

Data di uscita prevista: 10 febbraio 2021

Anno 2468. Notata da un reclutatore, Tess Heiden ha superato brillantemente i numerosi test necessari a unirsi a un’organizzazione segreta. Ma non sa cosa l’aspetta: l’Agenzia T.I.M.E invia da diversi anni i suoi agenti in viaggio nel tempo. Grazie alle loro molte risorse, riescono a impedire anomalie e paradossi inviando i loro agenti in diverse epoche e luoghi del mondo. Ma nel corso delle sue tante missioni Tess scopre che non sono gli unici a utilizzare i corridoi del tempo e inizia a farsi domande sulla vera natura dell’Agenzia T.I.M.E.

Genere: Romanzo

Romanzo Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

16,90 € Autore: Christophe Lambert

Time Stories Revolution – Experience

Data di uscita prevista: 10 febbraio 2021

I giocatori sono in missione per salvare l’umanità. Il continuum spazio-temporale e la struttura stessa della realtà sono in pericolo! Una manciata di uomini, donne ed esseri extraterrestri sono l’unico scudo contro questa minaccia. In EXPERIENCE scopriranno cosa succede tra le missioni di TIME Stories Revolution. Dovranno migliorare le abilità dei loro agenti, influenzare gli eventi futuri, prendere delle decisioni cruciali per proteggere la linea temporale, movimentare le missioni e scoprire i segreti dell’universo di TIME Stories!

Questa scatola non include alcuna missione e non è un prodotto standalone. È necessario possedere almeno una missione TIME Stories Revolution per poter giocare. È consigliato accoppiare la prima missione con TIME Stories Revolution EXPERIENCE. Tuttavia, è possibile aggiungere EXPERIENCE dopo aver giocato una o più missioni.

Numero giocatori: da 2 a 4 giocatori

da 2 a 4 giocatori Durata media di una partita: 180 minuti

180 minuti Età suggerita: dai 12 anni in su

dai 12 anni in su Genere: Light Game

Light Game Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

19,90 € Studio: Space Cowboys

Space Cowboys Autore: Manuel Rozoy

Time Stories Revolution – Il progetto Hadal

Data di uscita prevista: 10 febbraio 2021

Un nuovo ciclo di missioni per riscoprire l’universo di TIME Stories con TIME Stories Revolution! Le regole del gioco sono cambiate, ma l’impegno dell’Agenzia per la salvaguardia dell’umanità e del continuum spazio-temporale è sempre lo stesso. Gioco completo, standalone. Il Progetto Hadal fa parte del ciclo TIME Stories Revolution, le cui missioni possono essere giocate in qualsiasi ordine.

Numero giocatori: da 2 a 4 giocatori

da 2 a 4 giocatori Durata media di una partita: 180 minuti

180 minuti Età suggerita: dai 12 anni in su

dai 12 anni in su Genere: Light Game

Light Game Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

29,90 € Studio: Space Cowboys

Space Cowboys Autore: Manuel Rozoy, Melissa & Kevin Delp

Arkham Horror: Il gioco di carte – Una luce nella nebbia

Data di uscita prevista: 19 febbraio 2021

Scenario VI (carte 220–260) della campagna La Cospirazione di Innsmouth. Questo pack contiene 60 carte, comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Numero giocatori: da 1 a 4 giocatori

da 1 a 4 giocatori Durata media di una partita: 60-120 minuti

60-120 minuti Età suggerita: dai 14 anni in su

dai 14 anni in su Genere: Core Game

Core Game Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

14,90 € Studio: Fantasy Flight Games

Fantasy Flight Games Design e Sviluppo dell’Espansione: Matthew Newman e Jeremy Zwirn con Josiah “Duke” Harrist

Su una scala da 1 a T-Rex

Data di uscita prevista: 25 febbraio 2021

Dai creatori di Exploding Kittens e Throw Throw Burrito, un gioco per chi è davvero (davvero) tremendo come mimo. Ogni giocatore riceve un’azione. Dovranno tutti effettuare le proprie azioni nello stesso momento. Le azioni da effettuare non sono segrete. Tutti i giocatori sanno cosa stanno facendo gli altri. Il segreto è quanto intensamente effettuano l’azione su una scala da 1 a 10. Il vincitore è il giocatore che indovina l’intensità della performance degli altri. In mezzo a tutto quel ruggire, ballare, miagolare e fare lo jodel, dovrà trovare qualcuno del suo stesso livello.

Numero giocatori: da 2 a 8 giocatori

da 2 a 8 giocatori Durata media di una partita: 15 minuti

15 minuti Età suggerita: dai 7 anni in su

dai 7 anni in su Genere: Party Game

Party Game Prezzo di vendita consigliato: 24,90 €

24,90 € Studio: Exploding Kittens

Exploding Kittens Autore: Wolfgang Warsch

Non sono nuove uscite, ma mancavano da talmente tanto tempo e/o erano così richiesti che Asmodee Italia ha pensato di segnalare anche il rientro di Gloomhaven, Mice & Mystics e Pandemic Legacy: Season 1.