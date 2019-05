Asmodee punta al mercato degli accessori con Gamegenic

Asmodee ha fondato lo studio Gamegenic, una divisione interna dedicata allo sviluppo e produzioni di accessori per i suoi giochi.

Asmodee ha rivelato di aver fondato la sua nuova divisione interna chiamata Gamegenic. Lo studio sarà incaricato di sviluppare e produrre accessori, sia su licenza che non, per i giochi Asmodee.

Tra i prodotti che verranno sviluppati da Gamegenic ci saranno tutti quegli accessori che sono ritenuti dei classici irrinunciabili dai giocatori, come storage box, sleeve, playmat, raccoglitori e set di dadi; l’offerta varierà sia per fascia di prezzo, con una linea premium ed una più economica, che per tipologia di prodotto, sviluppando soprattutto oggetti innovativi che punteranno soprattutto sulla funzionalità.

In tal senso Gamegenic si propone di tenere fede al suo motto “Ingenious Supplies”, ovvero accessori ingegnosi che possano rivolgersi sia ai giocatori casual, che ai collezionisti più esigenti.

Lo studio, che ha sede ad Essen in Germania, sarà guidato da Adrian Alonso, già impegnato in questo settore grazie alla sua direzione creativa per il brand e i prodotti Ultimate Guard, e sarà incaricato di sviluppare e produrre tutti gli accessori legati ai giochi del Gruppo Asmodee, come ad esempio le linee Fantasy Flight Games e Blackfire e tutti i prodotti su licenza dell’editore.