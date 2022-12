Asmus Toys aggiorna il proprio catalogo di collezionabili proponendo sul mercato una nuova action figure direttamente tratta da Il Signore degli Anelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta che vede protagonista il personaggi di Boromir.

Boromir, il personaggio

Il ruolo di Boromir all’interno dell’opera de Il Signore degli Anelli, interpretato nel lungometraggio da Sean Bean, è quello di aiutare Frodo Baggins nell’arduo obbietto di distruggere l’Unico Anello creato dall’Oscuro Signore Sauron.

Le caratteristiche della figure di Asmus Toys da Il Signore degli Anelli

La nuova proposta formata Asmus Toys dedicata al personaggio di Boromin da Il Signore degli Anelli, è estremamente posabile grazie alla presenza di ben 32 snodi posti sapientemente alle articolazioni. Questa caratteristica permette agli appassionati più attenti e volubili la possibilità di riprodurre in collezione le scene più iconiche viste nel film, posizionando di fatto il personaggio in pose action e dinamiche.

Foto: ©Asmus Toys

La figure è realizzata nella consueta e tipica scala delle action doll, ovvero la scala 1/6. La sua altezza, che si attesta a circa 30 cm, presta la figure ad essere esposta con tanti altri personaggi (in scala) di differenti franchise, mantendo dunque le corrette proporzioni con gli altri prodotti in collezione. Per quanto riguarda la produzione, dalle immagini possiamo osservare come la figure sia estremamente dettagliata e abbia un volto ben somigliante al personaggio del film dalla quale prende diretta ispirazione.

Foto: ©Asmus Toys

Tra le numerose chicche presenti in questa proposta non possiamo non menzionare la presenza di una serie di abiti realizzati in vero tessuto, come ad esempio la camicia nera, il mantello in pile, la veste blu scuro e i pantaloni marrone scuro. Tuttavia, vi segnaliamo che la cintura non è realizzata in pelle bensì la scelta del materiale è ricaduta sulla plastica. La figure viene fornita con alcuni accessori extra a corredo. Tra questi troviamo alcune mani con differenti aperture, dotate di guanti, un paio di armi e infine uno espositivo.

Data di uscita prezzo

La figure è disponibile sul sito del produttore al prezzo di 208,00 dollari. La sua distribuzione è prevista a partire dai primi mesi del 2023. Nell’attesa della distribuzione di questa action figure, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il cofanetto in 4K della trilogia de Il signore degli Anelli.