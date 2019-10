Assassin’s Creed Symphony: questo Weekend la data italiana del tour sinfonico

Il tour mondiale Assassin's Creed Symphony arriva finalmente in Italia, per celebrare i 12 anni di una delle saghe videoludiche più famose mai realizzate.

Dopo l’enorme successo delle date di San Francisco e Parigi, possiamo finalmente annunciare le date italiane del tour mondiale di Assassin’s Creed Symphony. Si tratta del grande tour sinfonico prodotto da MGP Live per celebrare i 12 anni della serie di videogiochi tra i più venduti della storia, sta per approdare nel nostro paese solo per un’unica data.

L’evento Assassin’s Creed Symphony si terrà a Milano il 06 Ottobre 2019 presso il Teatro degli Arcimboldi alle ore 19.00. I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Ticketone, in vendita partire dal prezzo di €40,30.

Lo spettacolo ha riscosso un grande successo di pubblico durante le date statunitensi e parigine, ma anche in occasione delle presentazioni nelle più grandi fiere mondiali di videogiochi, come l’E3 in Nord America, Gamescom in Europa, China Joy in Asia. Si tratta di uno spettacolo senza precedenti, che ha il merito di avvicinare i giovani alla musica sinfonica. Le emozionanti musiche della colonna sonora del videogioco dei record Assassin’s Creed si mescolano ai filmati in HD della popolare saga videoludica. Con lo scorrere delle celebri immagini del gioco, molte delle quali ambientate in Italia durante il Rinascimento, la storia musicale del famoso gioco prende vita sotto gli occhi incantati del pubblico.

Questa danza di immagini e suoni è merito anche del riarrangiamento del pianista e compositore Ivan Linn, il quale ha saputo comprendere a pieno l’essenza del gioco. Il tutto è eseguito dalla Tuscany Symphony Orchestra composta da 56 elementi e un coro di 20 voci. I migliori brani delle colonne sonore (scritti dai compositori Jesper Kyd, Lorne Balfe, Sarah Schachner, Brian Tyler, Austin Wintory, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon e The Flight) sono stati rimodulati per trarre forza dalle immagini, creando un suono vibrante ed emotivo senza eguali, dalle atmosfere egizie mescolate con esplosioni di rock classico di Assassin’s Creed Origins, al carnevale di Assassin’s Creed II, passando per le note grintose e piratesche di Assassin’s Creed IV Black Flag.

Potete acquistare i biglietti per l’unica data italiana di Assassin’s Creed Symphony su Ticketone