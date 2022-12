Asterix ha un nuovo sceneggiatore: ad annunciarlo è stata direttamente la Éditions Albert René che ha anche confermata la data di uscita del 40° albo. Questa inedita produzione vede all’opera una nuova coppia di autori, con Didier Conrad al lavoro sui disegni e Fabcaro impegnato ai testi. Scopriamo insieme maggiori informazioni di questo nuovo volume!

Asterix ha un nuovo sceneggiatore: ecco la data di uscita del 40° albo

Edito da Éditions Albert René, il 40° albo dedicato alle avventure di Asterix sarà pubblicato il 2 novembre 2023. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova opera a fumetti? Cosa sta succedendo al villaggio? Quale strano insetto avrà mai punto i nostri amici Galli? Per scoprire tutti i dettagli dovremo dunque attendere ancora un po’ ma, nel frattempo, possiamo dare un primo sguardo al volume grazie alla pubblicazione di una tavola inedita nella quale vediamo la coppia di protagonisti alle prese con un pranzo difficile.

Asterix 40° albo

Le parole dell’autore

Come anticipato, al lavoro su questo progetto troviamo l’autore Fabcaro, che ha risposto ad alcune domande sul suo nuovo incarico e su Asterix.

Perché Asterix?

Sono cresciuto con Asterix. Il primissimo albo che ho letto era Il grande fossato, che mia madre mi aveva comprato il giorno dell’uscita: fu un colpo di fulmine. Poco dopo sono venuti Il duello dei capi, La zizzania… e presto mi sono ritrovato a leggerli tutti e poi a rileggerli da capo. Ho imparato a leggere con René Goscinny e a disegnare con Albert Uderzo: mi ricordo che copiavo intere vignette degli albi. Per tutta la vita, ho riletto regolarmente gli albi con piacere immutato.

Come si è svolta la collaborazione con l’editore?

Ho lavorato in stretta collaborazione con Céleste Surugue (direttore generale delle Éditions Albert René). Abbiamo avuto numerosi scambi al fine di aggiustare la scrittura dell’albo e far sì che lo spirito e la lingua della serie fossero sempre rispettati. La sua esperienza è stata preziosa.

Le parole del disegnatore

Didier Conrad, come si è svolto il lavoro col suo nuovo collaboratore e come sono cambiate le sue abitudini rispetto alla collaborazione con Jean- Yves Ferri?

Lavorare con Jean-Yves è un vero piacere! Ma anche lavorare con Fabcaro è stato fantastico! Hanno entrambi una vivida immaginazione ed è una gioia immensa dare forma alla loro storia: la prossima vi riserverà delle belle sorprese!

Jean-Yves Ferri e il 40° albo di Asterix

I più affezionati lettori si staranno chiedendo che fine abbia fatto Jean-Yves Ferri e come mai non sia presente in queste nuovo progetto. Alla domanda, per quale motivo non è più al timone dell’albo 40? Ecco la sua risposta:

Il numero 40 e la parola Gallia mi hanno ricordato che da molto tempo avevo in sospeso un albo su “de Gaulle” ambientato a Londra negli anni 40… (ride). Ho deciso allora di riprenderlo e non riuscivo a dedicare al nostro piccolo Gallo il tempo che si meritava per raccontare una storia degna di lui. Ma so che Fabcaro vi ha preparato una bellissima avventura piena di umorismo e colpi di scena. Da parte mia, ho già un sacco di idee per le prossime avventure.

Dunque, nell’attesa che arrivi il il 2 novembre 2023, così da poter mettere le mani sul 40° albo dedicato alle avventure di Asterix, vi ricordiamo che su Amazon sono attualmente disponibili numerosi altri volumi tutti da scoprire dedicati al franchise nato nell’ormai lontano 1959 sulla rivista Pilote.