Astra: Lost in Space, Star Comics porta il manga in Italia

Astra: Lost in Space, miniserie fantascientifica scritta e disegnata da Kenta Shinohara, verrà pubblicata in Italia da Star Comics.

Il prossimo dicembre Edizioni Star Comics ci porta nello spazio, con Astra: Lost in Space, l’ultima miniserie fantascientifica di Kenta Shinohara che ha fatto impazzire il Giappone.

Serializzato nel Sol Levante con successo sul portale online Jump+ da maggio 2016 a dicembre 2017, Astra: Lost in Space (Kanata no Astra), in seguito al record di visualizzazioni online, il manga è stato successivamente rilasciato anche in forma cartacea in cinque volumi, vantando tra i riconoscimenti anche la vittoria ai prestigiosi Taisho Manga Awards come Miglior Manga dell’Anno.

Questa la trama dell’opera: nel 2061 il progresso tecnologico ha finalmente reso possibile viaggiare nello spazio, espandendo oltre ogni limite le frontiere delle colonie spaziali. Una squadra di nove studenti uniti dal caso s’imbarca per una vacanza in campeggio su un altro pianeta, quando un’improvvisa e luminosa forza misteriosa sconosciuta li attacca teletrasportandoli nelle profondità del cosmo, a più di cinquemila anni luce di distanza dalla Terra! I nove ragazzi dovranno quindi unire le proprie forze ed abbattere le divergenze comuni per provare a sopravvivere con le poche risorse a loro disposizione e trovare un modo per tornare a casa. Ma chi o… cosa li ha portati lì? E per quale motivo? Ma soprattutto… potranno davvero fare affidamento gli uni negli altri?

Da poche settimane in Giappone è cominciata anche una serie animata dedicata prodotta da Lerche (Assassination Classrom, Danganronpa) composta da dodici puntate e tutt’ora inedita nel nostro paese. Astra: Lost in Space non è la prima opera di Kenta Shinohara ad essere giunta nel nostro paese, prima di lei la commedia scolastica Sket Dance è stata con successo pubblicata da Panini Comics.

Il primo volume di Astra – Lost in Space sarà disponibile a cadenza mensile da dicembre ogni mese in tutte le fumetterie, le librerie specializzate ed online su Amazon.