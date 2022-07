Panini Comics ha annunciato la pubblicazione di Auroboros: Le Spire del Serpente, la localizzazione italiana del gioco di ruolo Auroboros: Coils of the Serpent.

Auroboros: Coils of the Serpent è un’ambientazione originale per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons edita da Warchief Gaming, casa editrice fondata da Chris Metzen, ex vicepresidente di Blizzard Entertainment, nonché mente creativa di giochi come Diablo e World of Warcraft.

Auroboros: i dettagli sull’edizione italiana

L’edizione italiana di Auroboros vedrà la luce il prossimo autunno, con l’uscita del Worldbook, il manuale di ambientazione che presenterà in modo approfondito Lawbrand, il mondo di gioco di Auroboros: Le Spire del Serpente.

Worldbook: Lawbrand presenterà una panoramica dell’ambientazione, nonché sistemi per la creazione di personaggi con cinque nuove specie (oltre alle classici lignaggi fantasy come elfi e nani), nuove sottoclassi, come ad esempio il Wraith Blade o un guerriero druidico denominato Wild Keeper.

Auroboros: Le Spire del Serpente utilizzerà la open gaming licence di Dungeons & Dragons 5E, pertanto sarà perfettamente compatibile con il sistema di gioco, tuttavia introdurrà alcune caratteristiche che lo renderanno un’esperienza distinta dalla tipica sessione de “Il gioco più famoso del mondo”.

Auroboros sarà un gioco di ruolo di tipo fantasy classico con alcuni elementi caratteristici sia nel worldbuilding che nel sistema di gioco. Tra le novità introdotte da Auroboros ci saranno alcune nuove regole e varianti che permetteranno ai giocatori particolari sviluppi del personaggio, tra cui il cosiddetto “Sistema Auroboros”, una regola che consentirà ad alcuni personaggi di attingere al potere del serpente del mondo per compiere imprese miracolose. Attingere da questo potere leggendario avrà un costo in termini di sanità mentale e con il passare del tempo vi sarà la possibilità concreta che i personaggi che sono entrati in contatto con tale forza primordiale cedano completamente alla corruzione e alla pazzia, diventando a tutti gli effetti dei nemici.