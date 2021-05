Avamposto 31: famiglie tra fiction disegnata e realtà.

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato, Chiara Candore e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Mariolina Boldrin, responsabile pedagogica della Cooperativa Progetto NOW.

Avamposto 31 – 07/05/2021

La distribuzione dalla piattaforma di streaming Netflix del film d’animazione I Mitchell contro le macchine, scritto e diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe e prodotto da Sony Pictures Animation, ha riportato alla ribalta con grande successo il tema delle vicende familiari nella fiction a cartoni animati. Un argomento da sempre molto utilizzato nei fumetti e nei cartoon, che in questo caso si arricchisce di sfumature e significati che cercheremo di analizzare grazie alla presenza in studio di Mariolina Boldrin, pedagoga impegnata sul sociale, e in collegamento telefonico dalla redazione di Cultura Pop di Manuel Enrico.

Avamposto 31- 06/05/2021

Un filone che ha origini molto lontane, dalle produzione cinematografiche Disney a quelle televisive di Hanna & Barbera, e che approfondiremo assieme alla grandissima esperienza di Federico Fiecconi, autore, critico, curatore di mostre ed eventi che hanno più volte affrontato queste tematiche. Anche il mondo dei graphic novel italiani affronta a modo suo questo argomento come fa l’ultima opera di Silvia Vecchini e Sualzo intitolata Le parole possono tutto pubblicato da Il Castoro. I due, già autori del pluripremiato e distribuito in vari paesi nel mondo La zona rossa, tornano sull’argomento dei ragazzi e del loro rapporto con la famiglia.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti