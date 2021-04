Avamposto 31: le voci delle immagini disegnate!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato, Chiara Candore e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Franca Grimaldi, doppiatrice e vocal coach.

Avamposto 31 – 30/04/2021

Le immagini disegnate dei fumetti e delle illustrazioni, si sa, non hanno voce se non quella che i lettori immaginano passando da un balloon all’altro o leggendo i dialoghi tra le righe di un testo. Ma cosa accade quando altri mezzi come quelli audiovisivi si impossessano dei personaggi della fiction disegnata e li fanno parlare? Per approfondire questo tema tanto affascinante quanto complesso ad Avamposto 31 avremo anche questa settimana degli ospiti speciali, capaci di usare le loro corde vocali come strumenti espressivi. In studio Franca Grimaldi ci parlerà della sua esperienza di doppiatrice e di insegnante e ci introdurrà agli altri collegamenti, primo fra tutti quello con Andrea Piovan, attore, speaker conosciutissimo e voce ufficiale di Rete 4.

Una carriera straordinaria segnata dall’aver interpretato ruoli come il personaggio di Liquid Snake del videogame Metal Gear Solid, del capo di Art Attack ed essere stato la voce di Cartoon Network. Ritroveremo in collegamento telefonico Marco ‘Mr. Lui’ Lui, anch’esso con alle spalle una lunghissima carriera teatrale e televisiva e già nostro ospite come voce del cartoon Acquateam – Missione Mare nel ruolo di Otty. Per concludere il sempre attento Andrea Voglino sposterà la nostra attenzione su due interessantissimi graphic novel, Giù le zampe! di Gato Fernandez e Ho trovato il mio posto nel mondo di Jenny Jordahl, che raccontano in situazione diverse il coraggio di tirare fuori la voce per esprimere il proprio disagio.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP.

Le puntate precedenti