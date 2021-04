Avamposto 31: i luoghi del noir tra parola scritta e immagine disegnata.

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia un team di studenti dello IUSVE coordinato da Marco Sanavio e composto da Aurora Simionato, Chiara Candore e Anna Favaro. Ospite in studio questa settimana Carlo Corrà, Criminologo ed ex Ispettore della Polizia di Stato con incarichi investigativi.

Avamposto – 23/04/2021

Il mondo del noir sarà il protagonista di questa puntata di Avamposto 31 in un’ampia serie di sfaccettature di estrazione molto diversa tra loro. Per parlarne avremo ospite in studio una persona che il ruolo dell’investigatore l’ha vissuto in prima linea e che ci aiuterà a capire quali sono le differenze tra chi ha fatto della lotta al crimine la propria attività professionale e l’immagine che vari tipi di fiction danno di questa figura. Un tema che percorre sottotraccia le righe di un romanzo scritto da un illustratore, autore di fumetti e parte della redazione della Sergio Bonelli Editore come Tino Adamo, che con il suo Il Bar degli zanza ci racconta in maniera fresca, talvolta ironica ma anche drammatica, il sottobosco della Milano periferica e malavitosa cresciuta all’ombra della madonnina.

Anche un character del fumetto solare e positivo come Topolino ha il suo lato oscuro. La serie Mickey Mouse Mistery Magazine del 1999 ha rappresentato una straordinaria discontinuità nel mondo Disney e tornerà in una edizione in sei volumi cartonati a cadenza bimestrale a partire dal prossimo giugno. Ne parleremo con Tito Faraci, uno dei più importanti e prolifici autori italiani, che fu tra gli ideatori di questa indimenticata saga hardboiled. Saltando come è consuetudine della rubrica tra generi molto diversi l’uno dall’altro approderemo a La vita bastarda, l’opera di Gianni Allegra pubblicata da Comicout che ha alternato alle corde della satira disegnata di cui è affermato protagonista un graphic novel teso e cruento che ritrae la mafia col suo volto più atroce e deleterio.

