In occasione dell’Avatar Day, tenutosi lunedì 21 novembre, The Walt Disney Company ha colto l’occasione per presentare al grande pubblico il tanto attesto nuovo trailer di Avatar 2 – La Via dell’Acqua. Scopriamo insieme maggiori dettagli!

Avatar: La Via dell'Acqua

Il trailer di Avatar 2 ci porta nel mondo di Pandora

Avatar: La Via dell’Acqua porta gli spettatori di tutto il mondo a vivere una nuova esperienza cinematografica che sembra prefiggersi nuove vette. Siete pronti a immergervi nuovamente, a distanza di molti anni dal primo capitolo, nel magnifico mondo di Pandora? Preparatevi allora a vivere un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Nell’attesa del suo debutto nella grandi sale, vi ricordiamo che dal 21 novembre, per celebrare l’Avatar Day, il film originale del 2009 Avatar è nuovamente disponibile in streaming su Disney Plus.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

La produzione

Avatar: La Via dell’Acqua vede nuovamente alla direzione James Cameron. Il lungometraggio è prodotto da Cameron e Jon Landau e nel cast troviamo nomi del calibro di Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet.

Il film è frutto del lavoro svolto su una sceneggiatura scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver. Il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. Infine, David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Il trailer di Avatar 2

Le prevendite dei biglietti

Nel caso vogliate acquistare i biglietti per il film 20th Century Studios, essi sono già disponibili in prevendita. Il film arriverà nelle sale il 14 dicembre. Infine, nel caso vogliate aggiungerlo alla vostra collezione, vi informiamo che su Amazon è disponibile per l’acquisto il Blu-ray del primo capitolo di Avatar.