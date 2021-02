Avatar: in arrivo il gioco di ruolo

Magpie Games pubblicherà il gioco di ruolo basato sulle serie animate di Avatar. La notizia arriva in seguito ad un accordo stipulato tra l’editore di giochi e ViacomCBS Consumer Products, detentrice dei diritti delle due popolari serie animate.

Le serie di Avatar, nonostante non siano prodotti recenti, stanno vivendo un periodo decisamente fortunato, anche grazie alla loro disponibilità sul catalogo Netflix. Questo aspetto sta permettendo sia ai fan di vecchia data che ai nuovi, di apprezzare (nuovamente o per la prima volta) le avventure di Aang, Korra e i loro amici. In questo momento di ritrovata popolarità del cartone è naturale aspettarsi l’arrivo di prodotti ispirati a questo franchise.

Il gioco di ruolo edito da Magpie Games sarà basato sulle due serie di Avatar, La Leggenda di Aang e La leggenda di Korra, e offrirà ai giocatori la possibilità di vivere in prima persona avventure ambientate nel mondo del cartone, ponendo l’attenzione sulla componente morale ed emotiva. In entrambe le serie i protagonisti affrontano sfide in grado di testare la forza d’animo e la lealtà che ognuno prova nei confronti dei propri compagni.

Il gioco sarà sviluppato in collaborazione del designer James Mendez Hodes, il cui compito difficile sarà quello di adattare per il gioco di ruolo le atmosfere e il worldbuilding di Avatar e contemporaneamente bilanciare e rendere fruibile il Dominio degli elementi. Il gioco di ruolo di Avatar permetterà ai i fan della serie di tornare nel mondo di Avatar nei panni dei protagonisti della storia: I giocatori saranno chiamati ad affrontare il proprio destino con gesta eroiche.

Al momento non ci sono molti dettagli circa il sistema di gioco, tuttavia sappiamo dal comunicato stampa di Magpie Games che la creazione dei personaggi seguirà i cosiddetti playbook, ovvero modelli precostituiti che aiuteranno i giocatori a costruire e interpretare avvincenti protagonisti.

Il gioco di ruolo abbraccerà una linea temporale di circa 70 anni, permettendo di navigare per intero la saga dei due Avatar, fornendo così una varietà di spunti narrativi diversi presenti nelle due serie animate.

L’uscita del manuale base del gioco di ruolo di Avatar è prevista per febbraio 2022, ovviamente in inglese. Al manuale base seguiranno poi due supplementi, previsti ad agosto 2022 e febbraio 2023, rispettivamente intitolati Republic City e The Spirit World.