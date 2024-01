Avatar: Frontiers of Pandora, la Limited Edition per PS5 in sconto del 25%!

Se siete alla ricerca di un bel gioco da acquistare per la vostra PS5, in attesa di quelle che saranno le grandi esclusive in uscita in questo ricco 2024, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare con uno sconto del 25%, il divertente Avatar: Frontiers of Pandora, tien in sviluppato da Ubisoft, ed ambientato nell'ampo e meraviglioso universo tinteggiato dall'omonima srie cinematografica ad opera di James Cameron! Un titolo ampio e ben fatto, oggi disponibile in edizione Limited a soli 59,99€!

Avatar: Frontiers of Pandora, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Avatar: Frontiers of Pandora è un titolo fortemente consigliato a quanti si sono innamorati dell'universo di storie e personaggi creato da James Cameron con la sua serie di film, ed anzi, grazie a questo titolo potrete provare l'ebrezza di vestire i panni di un Na'vi, unendovi alla resistenza contro gli esseri umani e potendo esplorare liberamente un'ampia superficie del pianeta Pandora.

Per ciò che concerne il gameplay, parliamo di un action game in prima persone fortemente incentrato sull'esplorazione, seguendo quello schema che ha fatto la fortuna della serie Far Cry, qui riproposto per adattarsi in modo egregio al mondo di Pandora, ed offendo così al giocatore un ampio campionario di attività e quest secondarie.

A ciò, aggiungiamo che, come detto in apertura, l'offerta messa a disposizione da Amazon è relativa all'edizione Limited del gioco, esclusiva di Amazon, ed impossibile da trovare in altri store, e grazie alla quale potrete usufruire di diversi contenuti in-game, come il pacchetto equipaggiamento "Cacciatore Sarentu" comprensivo di un'arma esclusiva e di un set di equipaggiamento extra per il vostro personaggio.

