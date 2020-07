Avatar: James Cameron scrive una lettera ai fan

È notizia del giorno il posticipo di un anno della data di uscita di Avatar 2 e conseguentemente i successivi sequel. A corredo della triste notizia il regista James Cameron ha diffuso sui suoi canali social una sentita lettera ai fan, in cui ringrazia questi ultimi e le persone coinvolte nella produzione del sequel di Avatar.

Fan di Avatar,

Oel ngati kameie. “Io vi vedo”. La mia speranza è che stiate tutti bene e al sicuro.

Come molti di voi sanno, a causa del COVID-19, siamo stati forzati ad un ritardo prolungato per quel che riguarda le riprese dal vivo in Nuova Zelanda. Ciò che la gran parte di voi però non sa, è che la pandemia ci sta impedendo di ricominciare gran parte della produzione virtuale, che si tiene nei teatri di posa a Los Angeles. Questa parte del lavoro è essenziale tanto quanto le riprese dal vivo.

Prima del COVID-19, ogni cosa era stata attentamente pianificata per consegnare il primo sequel a dicembre 2021. Sfortunatamente, a causa dell’impatto della pandemia sulla nostra tabella di marcia, non è più possibile per noi rispettare questa data.

Non c’è una persona più delusa di me circa questo ritardo, ma sono rincuorato dall’incredibile performance del nostro cast e dallo straordinario lavoro che Weta Digital sta facendo per portare in vita sia il mondo di Pandora che i personaggi del film.

Sono grato per il supporto che continuiamo a ricevere da Disney Studios, in particolare nelle persone di Alan Horn e Alan Bergman. L’intera azienda ci supporta al 110%, non solo per i sequel, ma anche per tutti i contenuti legati al resto del franchise che al momento sono in lavorazione.

Sono soprattutto grato verso di voi, i nostri fan, per il vostro sostegno in tutti questi anni. Vi prometto che ciò che porteremo al cinema non vi deluderà.

Come dicono i Na’vi “Irayo”, grazie.

James Cameron