Mulan, Avatar e Star Wars: ancora rinvii per Disney

Il live action di Mulan è stato nuovamente rimandato. Questa volta però Disney ha deciso di programmare la data di uscita nei cinema a data indefinita. Tale decisione, maturata a causa del protrarsi della pandemia, arriva sull’onda della decisione di Warner Bros di posticipare l’uscita di Tenet indefinitamente. Ma il destino dell’eroina cinese non è il solo a doversi scontrare con le conseguenze di questa pandemia: molti altri film subiranno ritardi o saranno posticipati a data da destinarsi.

Mulan

Disney attraverso un suo portavoce ha affermato che in questo momento di crisi sanitaria, è impossibile programmare in modo definitivo alcunché e che vista la situazione, Disney sta cercando di individuare il modo più efficace con cui distribuire questo film.

Nulla di definitivo nel futuro di Mulan quindi, ma allo stato attuale parrebbe che nei programmi della Casa del Topo questo live action possa essere distribuito prima nel mercato estero, dove le sale cinematografiche sono già aperte, e successivamente nel mercato statunitense. Tuttavia attorno a questo film (e altri che condividono con Mulan lo stesso fato) gli addetti ai lavori mormorano di una probabile aggiunta al catalogo di Disney+ entro Natale di quest’anno.

I rinvii di Disney

Oltre a ripercuotersi sulle date di distribuzione la pandemia sta avendo un impatto diretto su diverse produzioni in essere, causando la chiusura degli studi e la sospensione delle varie riprese; ciò significherà un ritardo sui tempi previsti per moltissime produzioni. Disney ha infatti comunicato lo spostamento di diversi film in lavorazione, tra i quali l’intera saga di Avatar e la nuova trilogia di Star Wars diretta da Taika Waititi.

Di seguito le nuove date previste per Avatar:

Avatar 2 – uscirà il 16 dicembre 2022 (inizialmente previsto a dicembre 2021)

Avatar 3 – uscirà il 20 dicembre 2024 (inizialmente previsto a dicembre 2023)

Avatar 4 – uscirà il 18 dicembre 2026 (inizialmente previsto a dicembre 2025)

Avatar 5 – uscirà il 22 dicembre 2028 (inizialmente previsto a dicembre 2027)

E quelle per i nuovi film di Star Wars:

Primo film della nuova trilogia – uscirà il 22 dicembre 2023 (inizialmente previsto a dicembre 2022)

Secondo film della nuova trilogia – uscirà il 19 dicembre 2025 (inizialmente previsto a dicembre 2024)

Terzo film della nuova trilogia – uscirà il 17 dicembre 2027 (inizialmente previsto a dicembre 2026)

Un ulteriore titolo Disney sarebbe stato spostato. Questo film che presenta sui documenti di produzione di Disney con il titolo provvisorio di “Untitled Disney Live Action” è stato posticipato al 17 dicembre 2021.

I rinvii in casa Fox

Searchlight Pictures posticiperà indefinitamente l’atteso The French Dispatch di Wes Anderson, inizialmente previsto per il 16 ottobre 2020. Oltre a questa pellicola altri due film subiranno riposizionamenti: Antlers arriverà nei cinema il 19 febbraio 2021, mentre The Last Duel di Ridley Scott sarà distribuito il 15 ottobre 2021.

Tutti i film al momento confermati

Occorre però puntualizzare che Disney non ha bloccato, o rinvitato, tutti i film in uscita, ma alcune pellicole continuano a mantenere una data di distribuzione. La lista dei film che tenteranno il debutto nelle sale ammonta a 10 titoli tratti dai diversi cataloghi degli studi afferenti a Disney.

New Mutants – 28 agosto 2020

La vita straordinaria di David Copperfield – 28 agosto 2020

The King’s Man – Le origini – 18 settembre 2020

Assassinio sul Nilo – 23 ottobre 2020

Black Widow – novembre 2020

Deep Water – 13 novembre 2020

Soul – 20 novembre 2020

The Empty Man – 4 dicembre 2020

Free Guy – 11 dicembre 2020

West Side Story – 18 dicembre 2020