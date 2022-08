Il capolavoro primo Oscar nel 2009 di James Cameron, Avatar torna al cinema preparando così gli spettatori all’arrivo nelle sale del secondo capitolo Avatar 2: La Via dell’Acqua atteso per il prossimo 14 dicembre 2022.

Avatar torna al cinema: data e trailer

Avatar, l’epica avventura diretta da James Cameron e film di maggior successo di tutti i tempi, tornerà in tutti i cinema italiani il 3D e in tutti i formati il 22 settembre anche in una nuovissima versione 4K HDR.

Eccovi una breve sinossi del film:

L’ex marine Jake Sully è stato reclutato per una missione sul pianeta Pandora con lo scopo di recuperare risorse naturali in esaurimento sulla Terra. Inaspettatamente si ritrova a voler proteggere il mondo magico al quale si sente stranamente legato.

Scritto e diretto dal premio Oscar James Cameron, Avatar è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. Il film è stato prodotto da James Cameron e Jon Landau. Candidato a nove Academy Award, tra cui miglior film e miglior regia, il film ha vinto tre premi Oscar per la migliore fotografia, scenografia ed effetti speciali.

Le origini di Avatar

Nel 1994, il regista James Cameron scrisse un trattamento di 80 pagine per Avatar, ispirandosi a “ogni singolo libro di fantascienza” che aveva letto nella sua infanzia e ai romanzi d’avventura di Edgar Rice Burroughs e H. Rider Haggard. Nell’agosto 1996, Cameron annunciò che, dopo aver completato Titanic, avrebbe filmato Avatar, grazie anche all’uso di attori sintetici, o generati dal computer. Il progetto sarebbe costato 100 milioni di dollari e avrebbe coinvolto almeno sei attori in ruoli da protagonista “che sembrano reali ma non esistono nel mondo fisico”.

La casa di effetti visivi Digital Domain, con la quale Cameron ha una partnership, si è unita al progetto, che avrebbe dovuto iniziare la produzione a metà del 1997 per un’uscita del 1999, ben dieci anni prima dell’effettiva uscita. Tuttavia, Cameron sentiva che la tecnologia non aveva raggiunto l’effetto sulla storia e sulla visione che intendeva raccontare, decidendo di concentrarsi sulla realizzazione di documentari e sul perfezionamento della tecnologia per gli anni a venire. Fu rivelato sul Bloomberg BusinessWeek che la 20th Century Fox aveva dato 10 milioni di dollari a Cameron per girare un filmato di prova per Avatar, che mostrò ai dirigenti della Fox nell’ottobre 2005.

Nel febbraio 2006, Cameron rivela che il suo film Project 880 era “una versione riattrezzata di Avatar”, un film che aveva cercato di realizzare anni prima, citando i progressi tecnologici nella creazione dei personaggi generati dal computer, come quelli di Gollum, King Kong e Davy Jones. Cameron aveva scelto Avatar al posto del suo progetto Battle Angel dopo aver completato un test di cinque giorni nell’anno precedente.