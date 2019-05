Avengers: Endgame, Sebastian Stan parla di Bucky e della Gemma del Tempo

Nelle ore scorse, Sebastian Stan, avrebbe fatto parte di una convention tenutasi a Londra, durante la quale ha speso alcune parole in merito al percorso di Bucky Barnes all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel.

Nelle ore scorse, Sebastian Stan, ha partecipato ad una convention tenutasi a Londra, durante la quale ha speso alcune parole in merito al percorso di Bucky Barnes all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. Nel corso del convegno, l’attore avrebbe parlato principalmente dei suoi futuri progetti dopo la fine dell’ultimo capitolo della saga di Avengers: Endgame. Ebbene, dopo aver abbandonato il ruolo di Soldato d’Inverno nel film prodotto dai fratelli Russo, Sebastian Stan sarebbe pronto a prender parte alla nuova serie televisiva sulla piattaforma streaming Disney+: Falcon e The Winter Soldier.

Nel seguente testo sono presenti degli spoiler sul film Avengers: Endgame, quindi se non avete ancora visto la pellicola evitatene la lettura.

Nel corso della convention non sono mancate, però, alcune domande in merito alla conclusione del film Avengers: Endgame. Come ben sappiamo, la fine dell’ultimo capitolo della saga fantasy si è conclusa con la morte di Iron Man e con la sconfitta di Thanos. Le varie vicende hanno portato inevitabilmente all’apertura di nuove timeline dell’universo Marvel arrivando ad un punto, grazie al quale, il destino di molti personaggi ha dovuto subire alcuni cambiamenti rispetto a quello scritto inizialmente.

Ormai sappiamo bene che le Gemme dell’Infinito incidono sul flusso del tempo e le varie realtà possono tornare al loro posto solamente quando le pietre vengono riposizionate nel momento esatto in cui sono state prese, dal loro luogo originario. Dunque, l’ultimo capitolo della saga si conclude con Cap che fa ritorno degli anni ’40 per poter restare finalmente con la sua amata Peggy Carter. Il finale è molto chiaro: Capitan America non sceglie Bucky Barnes come suo erede. Ebbene, proprio a tal proposito, viene posta una domanda a Sebastian Stan su cosa avrebbe potuto fare Bucky con la Gemma del Tempo e l’attore avrebbe risposto:

“Cosa farebbe con la Gemma del tempo? Beh, credo che se ne avesse avuto la possibilità sarebbe tornato a confrontarsi con il se stesso negli anni ’70, incontrando quindi il suo doppio Soldato d’Inverno, l’uno contro l’altro. E poi avrebbe sicuramente dovuto affrontare ciò che ha fatto, ovvero tutti gli 864 omicidi compiuti sotto il lavaggio del cervello dell’HYDRA”.

In ogni caso, chissà, la Marvel potrebbe sfruttare le nuove timeline per scrivere nuovi avventurosi episodi i quali, magari, potrebbero riallacciarsi alle future serie TV che vedranno come protagonisti la Vedova Nera o Falcon e The Winter Soldier, prima citata. Non ci resta che aspettare per capire cosa ci riserva l’affascinante Universo Cinematografico Marvel.

