Avengers: Endgame, svelato il nuovo Villain dell’MCU?

Nel corso di Avengers: Endgame, film prodotto dai fratelli Russo, a quanto potrebbe essere stata svelata l'identità del nuovo villain dell'MCU che sarà presente nella Fase 4.

Nel corso di Avengers: Endgame, a quanto, potrebbe essere stata svelata l’identità del nuovo villain dell’MCU che sarà presente nella così detta “Fase 4” dei film ambientati nel mondo Marvel. Come sappiamo i colpi di scena, all’interno del film diretto da Anthony e Joe Russo, non sono mancati e durante alcuni di questi sarebbe stato reso noto il nuovo personaggio. Durante la fine del viaggio della famosa saga Infinity, sono infatti stati invertiti gli effetti della Decimazione operata da Thanos.

Le scende viste dei fans, subito dopo i titoli di coda di The Avengers, a quanto pare anticipavano la conquista delle Gemme dell’Infinito da parte del Titano Pazzo. Ciò avrebbe messo in moto i vari eventi che sono culminati successivamente in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. La sconfitta di Thanos, avrebbe aperto le porte a nuovi viaggi nel tempo nell’MCU, grazie ai quali sono stati inseriti nuovi concetti, tra cui il multi-universo, realtà alternative e nuove regole di spazio e tempo.

Come sappiamo, nel corso del dialogo tra l’Antico e Bruce Banner, i due personaggi discutono di come, cambiare il passato non servirebbe in alcun modo a modificare il presente o il futuro, ma piuttosto potrebbe dare vita a nuove realtà.

Dunque, la presenza di timeline alternative potrebbe anticipare l’arrivo sulla scena di un nuovo villain: Kang il Conquistatore. Kang il Conquistatore villain che si nasconde dietro l’identità di Nathaniel Richards. Tale personaggio giunge dal 30° secolo ed ed ha la possibilità di andare avanti e indietro nel tempo per combattere gli Avengers e i Fantastici Quattro. La particolarità di Kang è che percorre un’evoluzione da eroe a villain affrontando molteplici interazioni, come Immortus, Rama-Tut, Scarlet Centurion e Iron Lad. Motivo per il quale potrebbe fare il suo ingresso nell’MCU, senza alcun problema, per combattere gli Avengers, oppure mostrarsi in una delle sue versioni positive.

