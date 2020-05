Axel Stone (Street Of Rage 4) da Storm Collectibles

Storm Collectibles annuncia una nuova uscita con la nuova action figure di Axel Stone ispirata al videogioco di Street of Rage 4, la prima di questa linea che parte con uno dei protagonisti principali e assoluti di tutta la serie.

Come ci ha sempre abituati Storm Collectibles, anche questa figure sarà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; all’interno della scatola a corredo troveremo numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose, non mancherà l’apposito stand dedicato per poter posizionare Axel anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali. I preordini di questa figure sono già aperti nel sito ufficiale di Storm Collectibles e l’uscita sul mercato è stata annunciata poche ore fa.

Nella box oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre visi intercambiabili

Cinque coppie di mani

Due effetti speciali per le mosse

Cinque armi tratte dal gioco (un coltello, un boomerang, una mazza da baseball, una lancia, una bottiglia e un collo di bottiglia rotto)

Streets of Rage 4, conosciuto anche come Bare Knuckle IV è un picchiaduro a scorrimento prodotto da Lizardcube e Guard Crush Games e pubblicato da Sega nel 2020 per PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Axel Stone è uno dei due protagonisti principali della serie assieme con Blaze Fielding, ed è un combattente molto abile ed esperto. Alla fine del terzo capitolo si ritirò dalle forze di polizia e lasciò la città, decidendo di trascorre una vita più semplice dedicando le sue giornate allo studio e all’allenamento. Nel nuovo capitolo sarà costretto a tornare in città per abbattere il nuovo Sindacato.

L’uscita nei negozi della action figure di Axel Stone (Street of Rage 4) è prevista per il quarto trimestre del 2020 al prezzo di 85.00 dollari.