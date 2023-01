Dopo più di un anno di attesa, i nostri amici di Cosmic Group ci hanno mandato in redazione, l’anteprima Italiana di Babel Centaurus, uno dei Silver Saint per la linea Myth Cloth Classic, tratto dall’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Questa linea di action figure è iniziata nel lontano 2003 e ancora oggi dopo vent’anni è una delle linee di punta della casa giapponese evolvendosi di anno in anno e ricreando i personaggi sempre più fedeli alle controparti animate.

Il personaggio…

Babel fa parte dei Silver Saint (Cavalieri D’argento), fedeli al Santuario di Grecia in difesa della Dea Athena. La sua costellazione d’appartenenza è quella del Centauro: una creatura mitologica metà uomo e metà cavallo. Una volta diventato cavaliere, fu soggiogato dai poteri mentali di Arles facendolo passare al lato oscuro, obbedendogli senza mai esitare qualunque missione gli fosse affidata. Babel viene considerato uno dei tre cavalieri d’argento più potenti insieme, a Eris e Argor e viene tenuto in una certa considerazione sia da Arles che dal capitano della guardia, Phaeton. Babel lo vediamo comparire la prima volta nel palazzo dei tornei, dove per la prima volta Saori (Lady Isabel) manifesta il suo cosmo di Dea Athena. Il cavaliere si scontra con Hyoga del Cigno, avendo la meglio sul cavaliere di bronzo, ma quando tutto sembrava perduto, tre cavalieri d’acciaio apparvero dal nulla permettendo al cavaliere del cigno di recuperare le forze e avere la meglio sul pericoloso nemico. Una volta a terra morente, Saori si avvicina a Babel e libera la sua mente dall’influsso maligno del Gran Sacerdote, riconoscendo la ragazza come la nuova Dea Athena e morendo tra le sue braccia.

…e alcune curiosità

L’aspetto dell’anime differisce leggermente da quello del manga, infatti, il copricapo e l’armatura nel bacino hanno ricevuto alcune configurazioni minori, inoltre nelle gambe è stata aggiunta una copertura totale. Il nome Babel deriva dal mito della Torre di Babele, dove l’umanità si era unita per costruire una torre per raggiungere gli dei. Babel possiede due colpi segreti, entrambi legati al fuoco. Il primo ha il nome di Lobi di Fiamma: dove il cavaliere lancia numerose sfere fiammeggianti verso il nemico, saltando in aria in modo da aver un maggior raggio d’azione. Il secondo è l’Aurora di Fiamma, una versione potenziata del precedente colpo, unendo tutte le sfere in un unico colpo, aumentandone quindi la potenza.



Babel Centaurus Myth Cloth

Scatola e Blister

La confezione di Babel Centaurus consiste in una scatola di cartone rigida con un design colorato e immagini del personaggio sul fronte e sui lati. All’interno della scatola, ci sono due blister di plastica trasparente che contiene la figure del personaggio e tutti i suoi accessori.

Dal Totem…

Il totem è una riproduzione fedele dell’armatura del cavaliere, unendo l’estetica del fumetto originale con la robustezza e la funzionalità di una figure da collezione. Il montaggio non presenta particolari difficoltà (con istruzioni ovviamente alla mano) e rappresenta in tutto e per tutto la costellazione del personaggio.

…Al Saint

Una volta smontati molto delicatamente i pezzi di armatura dal totem, abbiamo assemblato i vari pezzi sul corpo di Babel, ma andiamo con ordine, perchè la particolarità di questo myth è che fra manga e anime ci sono alcune differenze e Tamashii ha inserito nella confezione tutte le parti per realizzare le due versioni. I cambiamenti sono questi: la versione anime a differenza di quella manga, ha una porzione di pettorale che scende a coprire l’addome, la parte superiore del diadema, la parte frontale del cinturone e i bracciali sono diversi, anche la parte finale dei gambali viene assemblata in maniera diversa. Tornando al myth non abbiamo trovato particolari problemi di sorta nel montaggio, ma l’impressione generale è che sia un progetto vecchio riadattato agli standard attuali. L’armatura è quasi interamente realizzata in metallo, con una colorazione omogenea, mascherando abilmente le parti di armatura di plastica da quelle realizzate in metallo. La fibbia della cintura s’inserisce dall’alto, come nei myth Ex, ma le parti laterali del gonnellino rimangono praticamente fisse. Una volta esposto non c’è problema, ma mentre si manipola la figure, molto spesso capita il problema che la fibbia e in particolare la parte frontale del pettorale possano saltare. La figure è alta circa 18 cm e presenta un design dettagliato e articolato, che consente di posizionarla in diverse pose action. Infine la figure include anche una serie di accessori come volti e mani intercambiabili, che consentono di personalizzare ulteriormente il personaggio.



Babel Centaurus Myth Cloth

Conclusioni

In conclusione il Myth è stato progettato come uno di vecchia generazione e ha tutti i difetti riguardanti i classic e non è stato progettato come la serie più attuale, ovvero la EX. Dunque, questo cavaliere d’argento lo promuoviamo o no? Tenendo conto che si tratta di un’uscita limitata di un personaggio minore, i collezionisti farebbero bene a prenderlo il prima possibile e lasciarlo in vetrina in una posa classica che la sua bella figura la fa lo stesso.

Babel Centaurus Silver Saint Myth Cloth sarà presto disponibile in Italia grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations.