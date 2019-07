Bananagrams School Club: una nuova iniziativa per gli studenti inglesi e americani

Il gioco Bananagrams viene introdotto nei club studenteschi americani e inglesi grazie all'iniziativa Bananagrams School Club.

Il team dietro al popolare gioco di parole, Bananagrams, ha lanciato una nuova iniziativa per incoraggiare gli studenti di tutto il Regno Unito e gli Stati Uniti ad introdurre il gioco nei loro club e a sfidarsi in emozionanti gare. Dal 2015, oltre 250.000 studenti insieme ai loro insegnanti hanno giocato a Bananagrams nelle loro scuole a seguito di un’iniziativa proposta dallo stesso team creativo del gioco, chiamata Bananagrams School Club.

Quest’anno con il lancio di Bananagrams School Club, più di 130.000 studenti avranno la possibilità di giocarci. Bananagrams Inc. offrirà kit gratuiti alle scuole del Regno Unito e degli USA. Inoltre sarà possibile scaricare dei contenuti disponibili online, in modo completamente gratuito per tutti i partecipanti dei club studenteschi.

“Noi di Bananagrams, Inc. pensiamo di poter far giocare i ragazzi, facendogli imparare qualcosa nelle loro stesse scuole“, ha dichiarato Rena Nathanson, CEO di Bananagrams, Inc. “È gratificante fornire risorse agli insegnanti e vedere così tanti studenti affinare le loro abilità linguistiche attraverso i nostri giochi, unendo lo studio al divertimento.”

Un insegnante della RC Primary School di St. Joseph, nel South Yorkshire, ha definito l’iniziativa come “uno delle migliori mai fatte durante i miei anni di insegnamento“. Ha poi raccontato quanto i bambini amino tutto ciò e quanto stiano apprendendo grazie a Bananagrams. Inoltre, sono state organizzate anche diverse gare tra i club studenteschi. Questa è un’ottima iniziativa per poter dare la possibilità agli studenti di imparare divertendosi. Tutte le informazioni riguardo questi eventi sono disponibili sul sito ufficiale di Bananagrams.

Asmodee è il fornitore ufficiale britannico di Bananagrams. Il gioco fa parte della serie Fun Fast Games di Asmodee. una raccolta di titoli adatti a tutte le età.