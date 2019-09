Basketful of Heads, il nuovo fumetto DC Comics dall’italiano Leomacs!

DC Comics ha presentato ufficialmente alcune pagine in anteprima di Basketful of Heads, un nuovo volume disegnato dall'italiano Leomacs.

In queste prime giornate d’autunno, DC Comics ha presentato ufficialmente alcune pagine – in anteprima – di Basketful of Heads, un fumetto horror appartenente alla nuovissima linea della Hill House Comics. Questo volume, per chi non lo sapesse, è scritto dalla geniale mente di Joe Hill e disegnato dall’italiano Leomacs.

Basketful of Heads farà il suo debutto ufficiale il prossimo 30 ottobre su tutto il territorio statunitense, e sarà composto da sette numeri. Per quanto riguarda la trama, questo fumetto racconterà le gesta di una donna che decapita quattro uomini con un’ascia, ma le loro teste continueranno a parlare per rovinare il suo obiettivo di salvare il suo ragazzo.

In vista del suo debutto ufficiale, il colosso dell’intrattenimento DC Comics ha diffuso le prime tavole di Basketful of Heads, che permettono di dare uno sguardo ravvicinato all’opera di Joe Hill e Leomacs. Ve le proponiamo di seguito.

Vi ricordiamo, infine, che non è stata ancora diffusa la data della disponibilità italiana di Basketful of Heads. Purtroppo non resta altro che attendere qualche settimana – oppure, addirittura qualche mese – per conoscere qualche dettaglio sulla distribuzione nel nostro Paese. Seguiranno aggiornamenti.