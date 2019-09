Batman Day 2019: Roma come Gotham City

Tra Cinema, Fumetti e Videogiochi, Batman compie 80 anni e il bat-segnale illumina i cieli di 13 città. E anche Roma per una notte sogna il Cavaliere Oscuro nel Batman Day 2019. Una crociata contro il crimine che dura dal 1939 , l’ eroe più iconico e conosciuto al mondo, film e videogiochi campioni d’incasso e […]

Tra Cinema, Fumetti e Videogiochi, Batman compie 80 anni e il bat-segnale illumina i cieli di 13 città. E anche Roma per una notte sogna il Cavaliere Oscuro nel Batman Day 2019.

Una crociata contro il crimine che dura dal 1939 , l’ eroe più iconico e conosciuto al mondo, film e videogiochi campioni d’incasso e vendite senza eguali nel campo dei comics : si stiamo parlando di Batman , l’uomo pipistrello creato da Bob Kane e Bill Finger per la casa editrice DC Comics . Un traguardo come gli 80 anni va celebrato degnamente e quale modo migliore potrebbe esserci se non quello di illuminare le notti delle più importanti città mondiali con la rassicurante luce del Bat-Segnale ?

Melbourne (Australia ), Tokyo (Giappone)), Berlino (Germania), Parigi (Francia), Barcellona (Spagna), Londra (Regno Unito), San Paolo (Brasile), New York (U.S.A), Montreal (Canada), Città del Messico (Messico) Johannesburg (Sudafrica), Los Angeles (U.S.A.) che da diversi anni è ormai ufficialmente riconosciuta come Gotham City e infine Roma . Ecco le città protagoniste dell’evento organizzato da DC Comics e Warner Bros . Noi abbiamo partecipato all’evento romano, svoltosi nella splendida cornice del NH Collection Palazzo Cinquecento sabato 21 Settembre, e aspettando l’accensione del Bat-Segnale abbiamo ingannato l’attesa insieme ai componenti del gruppo Gotham Shadows e i loro spettacolari cosplay dedicati all’universo di Batman e fatto due chiacchiere con alcuni amici. David Messina ( DC Comics , Marvel , IDW ), attualmente al lavoro sul rilancio e il restyling grafico di uno dei personaggi della Bat-Family , Red Hood ci ha dato la sua personale visione dell’eroe vestito da pipistrello: ” è un personaggio in cui il concetto di famiglia è molto importante.

La sua crociata nasce dal legame con la sua famiglia e si circonda di giovani in costume per ricreare quella che può essere la sua unica visione della famiglia stessa. Per Lorenza Di Sepio , creatrice di Simple&Madama e autrice insieme a Marco Barretta di Daisy amatissima in rete per le sue vignette dallo stile “ puccettoso ” e delicato: “ Batman è tra i più carismatici del panorama supereroistico, l’ambientazione poi la adoro, in generale amo sempre i supervillain e Gotham ne ha di spettacolari! Ho approfittato del Batman day per omaggiare il Cavaliere Oscuro con una delle mie vignette, perché il mio stile “kawaii” va per una strada ben diversa. O dici che ci starebbe bene un volume più bat-puccioso??”

Ma fra una risata e l’altra arrivano le 20.00 orario previsto per il piatto forte della serata. ed eccolo li, apparire sulla facciata della Stazione Termini accompagnato dagli applausi dei tanti che lo aspettavano in strada. e in un attimo Roma diventa Gotham City , noi torniamo tutti bambini e la meraviglia ci lascia con la bocca aperta e i tanti gabbiani che volteggiano in cerca di spazzatura ci sembrano pipistrelli. E se anche in questo momento arrivasse il Joker ad annunciare una bomba a tempo sotto la stazione o il rapimento dalla sindaca, ci basterebbe alzare lo sguardo e avere la speranza e la certezza di essere salvati da quel Cavaliere Oscuro che da 80 anni risponde sempre a quel segnale proiettato nel cielo.