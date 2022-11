Il DCU è in continua evoluzione e i lavori legati alla prossima line-up di contenuti cinematografici si fanno sempre più serrati. A tal proposito, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha voluto rispondere a una delle domande più frequenti dei fan, quanti Batman ci saranno all’interno di questo nuovo DCU? Scopriamo insieme la sua risposta!

Qualche Batman di troppo nel DCU?

Secondo quanto riportato, durante uno scambio di battute con The Hollywood Reporter, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, oltre ad aver promesso ai fan una serie di nuove opportunità che porteranno il franchise a un’ulteriore crescita, ha fatto chiarezza su una questione un pochino spinosa: il numero dei Batman presenti nel nuovo DCU. Ebbene, il CEO ha dichiarato che non ci saranno quattro Batman come parte attiva del progetto.

La situazione attuale

Queste importanti dichiarazioni arrivano in un momento storico in cui ci sono almeno tre attori che tecnicamente potrebbero, o dovrebbero, interpretare il ruolo del Cavaliere Oscuro. Il primo è sicuramente Robert Pattinson, che con il recente lungometraggio di The Batman del 2022 ha un ottenuto un successo importante insieme al regista Matt Reeves. Quest’ultimo vi ricordiamo abbia firmato un grosso accordo con Warner Bros. Discovery per sviluppare molti altri progetti, incluso un sequel del suo film di successo. Il secondo è Michael Keaton, con il suo tanto atteso ritorno nei panni di Batman nel prossimo film di Flash, e il terzo è Ben Affleck che, pur non essendo ancora stato confermato, sembra orbitare al finaco di Jason Momoa con Aquaman and the Lost Kingdom.

Insomma, le certezze attualmente sono ancora poche, se non che che il prossimo Batman che vedremo sul grande schermo, in ordine puramente temporale, sarà quello di Michael Keaton al fianco di Flash. Secondo voi voi come evolverà l’intera situazione nel DCU? Quali sono i nomi dei papabili Batman “definitivi?