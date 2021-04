Batman di Adam West ritorna su Rai 4

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i fan DC più accaniti. Batman, la mitica serie degli anni ’60 con Adam West, ritorna in chiaro su Rai 4!

Batman di Adam West, i dettagli del ritorno su Rai 4

Batman tornerà su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) a partire domenica 18 Aprile alle 15:50 con i primi quattro episodi, per poi proseguire dal 19 aprile 2021 dal lunedì al venerdì alle 14:05 con due episodi al giorno.

La serie andò in onda sul network ABC dal 12 gennaio 1966 al 14 marzo 1968 per un totale di 120 episodi da 25 minuti circa ciascuno divisi in tre stagioni.

Nel cast figurano Adam West nel ruolo del protagonista Bruce Wayne/Batman, Burt Ward (Dick Grayson/Robin), Alan Napier (Alfred Pennyworth), Neil Hamilton (Commissario Gordon), Yvonne Craig (Barbara Gordon/Batgirl), Cesar Romero (Joker), Burgess Meredith (Pinguino) e Julie Newmar (Selina Kyle/Catwoman).

Alla fine della serie, nel 1966, fu realizzato un film. La serie ha poi avuto un revival negli ultimi anni con due film animati e una serie a fumetti intitolata Batman ’66.

I buoni sono innocentemente calmi, i cattivi sono innocentemente entusiasti. Il fatto è che i fumetti neutralizzano da tempo il fosco Batman dell’età dell’oro dei comic book. Il film non fa che presentare fedelmente il concept contemporaneo. Tra le sciocche citazioni dei serial precedenti, costruiti su fughe per un colpo di fortuna, emerge una sfacciata e consapevole parodia sia del popolare personaggio sia, soprattutto, dei Sixties americani. Compresa la tesa Guerra fredda tra USA e URSS. Vediamo per la prima volta un Batman che non teme di affrontare l’ipocrisia politica, pure ai massimi livelli presidenziali. Il camp anni ’60, insomma, si eleva a forma d’arte.

Eccovi la trama:

Il piccolo Bruce Wayne assiste impotente all’assassinio dei suoi genitori da parte di un ladro e giura a se stesso che da quel momento la sua vita sarà dedicata alla causa della giustizia. Divenuto adulto e molto ricco, Bruce vive apparentemente senza problemi nella sua lussuosa villa di Gotham City in compagnia del giovane Dick Grayson, della zia Harriet e del maggiordomo Alfred. Nessuno sospetta che sia proprio lui il misterioso uomo pipistrello che risponde alle richieste di soccorso della polizia e che, con l’aiuto di Robin, riesce a sgominare intere bande di malviventi. Solo il fido Alfred è al corrente del segreto di Bruce. Neppure la zia Hariett sospetta quali bat-meraviglie si celano nei bat-sotterranei della bat-villa…

Per i più esigenti, o i collezionisti, la serie è disponibile in un cofanetto blu-ray su Amazon!