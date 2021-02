Batman Returns, in arrivo The Penguin 1:10 da Iron Studios

I brasiliani di Iron Studios, dopo aver realizzato la statuetta di Selina Kyle/Catwoman, hanno annunciato la figure di The Penguin per la linea Art Scale 1:10 tratto dal film Batman Returns. La statuetta, che sarà realizzata in resina e sarà alta circa 33 cm, raffigura il Pinguino, nome da Villain di Oswald Cobblepot.

Il Pinguino, alias criminale di Oswald Cobblepot, è un personaggio immaginario proveniente dai fumetti DC Comics ideati da Bob Kane con protagonista Batman. Batman Returns (1992), sequel di Batman (1989), vede l’arrivo in città di nuovi nemici tra cui Catwoman / Selina Kyle. Oswald, interpretato nel film da Danny De Vito, è il figlio di una nobile famiglia di Gotham, dopo essere stato abbandonato da piccolo poco dopo la n ascita a causa nelle sue deformità, viene trovato e cresciuto dai pinguini. Circa 33 anni dopo, un uomo-pinguino viene avvistato dai cittadini e un arrivista che porta il nome di Max Shreck. Questo cercherà di far eleggere Oswald come sindaco di Gotham per i propri scopi personali. Dopo aver aver scoperto di essere stato registrato mentre diffamava i cittadini di Gotham, il Pinguino rivela al mondo la sua vera natura e viene sconfitto da Batman.

La statuetta di The Penguin realizzata da Iron Studios lo ritrae in uno scenario tipico delle fogne di Gotham City mentre scende le scale affiancato da due dei suoi Pinguini armati di missili mentre sotto il ponte arriva una delle sue barchette a forma di papera. Il Pinguino, con il suo sadico sorriso, tiene in mano uno dei suoi ombrelli con una mano mentre con l’altra saluta. La figure di Iron Studios sarà disponibile dal mese di Marzo 2022 ad un prezzo di circa 220 euro.