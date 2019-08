Batman-The Dark Knight Return: di Mafex in arrivo

Batman: The Dark Knight Returns è una delle nuove action figure di Medicom Toy per la linea Mafex prevista in arrivo a maggio 2020.

Continuano le uscite dedicate a Batman per la linea Mafex di Medicom Toy. Questa action figure è tratta da un film d’animazione del 2012 basato sulla graphic novel Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller.

Questa action figure realizzata completamente in plastica raggiunge un’altezza di 16 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Come sempre troveremo diversi extra all’interno della confezione tra cui: due volti intercambiabili, diverse mani e dei Batrang.

Batman: The Dark Knight Returns come abbiamo già scritto precedentemente è una graphic novel scritta da Frank Miller, e vede il ritorno del Cavaliere Oscuro diversi anni dopo il ritiro per proteggere Gotham City dalla banda di criminali noti come “Mutanti”. La miniserie a fumetti è formata da quattro numeri, pubblicata nel 1986 da DC Comics. La vicenda si svolge in una realtà alternativa rispetto a quella degli albi normalmente pubblicati dalla DC Comics. In questo contesto i supereroi sono più vecchi di venti anni e Bruce Wayne non indossa più il costume dell’Uomo Pipistrello da dieci anni. Dopo gli avvenimenti di Crisi infinita e la serie 52, la storia si colloca su Terra-31 del multiverso narrativo dei personaggi DC. Un seguito, Batman: Il cavaliere oscuro colpisce ancora, è stato pubblicato tra il 2001 e il 2002, mentre un terzo capitolo, Il Cavaliere Oscuro III: Razza suprema viene pubblicato tra il 2015 e il 2017.

L’uscita di Batman: The Dark Knight Returns è prevista per il mercato Giapponese a maggio 2020 al prezzo di 7.800 yen.