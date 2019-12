Batman – The Dark Knight Triumphant da Mafex

Un nuovo annuncio di queste ultimissime ore è arrivato da Medicom Toy per la linea Mafex dedicata alle action figure, che sarà distribuita nei prossimi mesi. Come potete vedere dalle foto stiamo parlando di Batman tratto dal comics “Batman Dark Knight Triumphant”.



Il cavaliere oscuro raggiunge un’altezza di 16 cm circa, realizzato solamente in plastica con tantissime articolazioni che permetteranno alla figure di raggiungere delle pose davvero elevate. All’interno della scatola come sempre troveremo diversi accessori e parti intercambiabili tra cui: un volto di Bruce Wayne senza maschera, quattro Batarang, un cappuccio della maschera come accessorio, diverse mani e uno stand per poter posizionare la figure.

Batman – The Dark Knight Triumphant è un comics pubblicato per la prima volta in aprile del 1986, la storia in realtà si svolge in una realtà alternativa rispetto alla solita classica dell’Universo Dc ed è stata classificata come una storia di Elseworlds. La miniserie The Dark Knight è suddivisa in quattro capitoli, ognuna rinominata con un titolo differente che una volta raccolta ha preso il nome dal primo albo. Il secondo capitolo è intitolato The Dark Knight Triumphant (Il trionfo del Cavaliere Oscuro), il terzo capitolo si chiama Hunt The Dark Knight (Caccia al Cavaliere Oscuro) e il quarto ultimo capitolo intitolato The Dark Knight Falls (La caduta del Cavaliere Oscuro). Ci troviamo in un futuro dove dopo una serie di sventure personali Bruce Wayne ha deciso di abbandonare il costume del Cavaliere Oscuro ormai invecchiato. Joker e Due Facce sfideranno ancora l’Uomo Pipistrello e un nuovo Robin arriverà nella sua vita.