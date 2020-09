Batman Unburied: in arrivo su Spotify il podcast di Batman

Spotify ha annunciato Batman Unburied un podcast ufficiale dedicato al Cavaliere Oscuro. Questo nuovo podcast sarà il primo ad avere una licenza ufficiale ottenuta dalla piattaforma di streaming musicale in seguito ad un accordo firmato con Warner Media (proprietaria di DC Comics) lo scorso giugno.

L’accordo stretto dalle due parti consentirà a Spotify di produrre, promuovere, distribuire e concedere spazi pubblicitari all’interno di podcast sviluppati utilizzando la licenza delle IP DC Comics.

Batman Unburied debutterà nel 2021 ma non sarà l’unico podcast targato DC Comics, perché l’accordo siglato tra Spotify e l’editore prevederà lo sviluppo e distribuzione di altri show legati ai personaggi più famosi e amati del Cosmo DC, come ad esempio Harley Quinn.

Che Spotify stia corteggiando il microcosmo dei podcast e i suoi creator non è certo un mistero, nell’ultimo periodo la piattaforma si sta distinguendo per la ricca offerta a cui gli utenti possono accedere, grazie a una libreria che è in gradi di vantare più di 250 Spotify Originals prodotti da creator di tutto il mondo. Non solo quantità però, Spotify vuole puntare anche alla qualità e questa dichiarazione di intenti è supportata dagli importanti accordi con diverse case di produzione, che nel materiale offerto dalla piattaforma intravedono contenuti di interesse.

Batman Unburied sarà il primo podcast ufficiale DC Comics e vedrà il coinvolgimento come produttore esecutivo di David S. Goyer. Per Goyer questo podcast rappresenterà una nuova occasione con cui potersi confrontare con Batman, infatti questo autore è noto al grande pubblico per aver sceneggiato Batman Begins, primo capitolo della Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, oltre ad aver firmato i soggetti de Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Al momento i dettagli sulla trama dello show sono davvero pochi, tuttavia Batman Unburied si concentrerà sulla figura di Bruce Wayne esplorando gli aspetti più oscuri della sua psicologia.