Battlestar Galactica: la strategia sperimentale di Sam Esmail per il reboot

Sam Esmail, in un’intervista a Collider, parla del reboot di Battlestar Galactica su cui sta lavorando come produttore esecutivo e della sperimentale strategia di rilascio degli episodi.

Le piattaforme di streaming in circolazione hanno sicuramente dettato legge su quale sia il modo di vedere le serie TV, che si tratti di mettere a disposizione dello spettatore un’intera stagione in un colpo solo oppure di cadenzare l’uscita degli episodi, di solito settimanalmente. Il creatore di Mr. Robot, Sam Esmail, sembra però avere un’idea decisamente diversa per il reboot della famosa serie sci-fi Battlestar Galactica, che verrà distribuita da Peacock. Parlandone con lo showrunner Mike Lesslie, Esmail ha pensato molto a quella che sarà la fruizione dello show:

“Nel caso di una sequenza di battaglia lunga tre episodi, potremmo caricarli tutti in una volta anche se si dovesse trattare di tre capitoli significativi, ognuno con un punto di vista diverso della battaglia. Allo stesso tempo potrebbe esserci un episodio di venti minuti che parla della storia di un personaggio, per poi finire lì. Peacock è stato un ottimo partner in fatto di sperimentazione, quindi vogliamo lasciare che sia la storia a raccontarci come vuole essere pubblicata”.

Esmail ha fatto sapere che stanno ancora lavorando sul pilot della serie e che ci tiene a rispettare l’opera di Ronald Moore. Il suo obbiettivo è quello di iniziare le riprese entro la fine dell’anno, ma non sarà facile a causa delle restrizioni dovute al COVID e tutti i problemi che questo può portare.

Il progetto è in fase embrionale e nemmeno Esmail è sicuro di quanti episodi sarà composto il reboot, aggiungendo che lo show sarà come una sorta di ragnatela dove l’ordine degli episodi non sarà prettamente cronologico. Insomma, sembra che dovremo aspettare ancora un po’ di tempo per avere dei dettagli in più ma soprattutto per scoprire se le coraggiose idee di Esmail piaceranno sia ai vecchi che ai nuovi fan di Battlestar Galactica.