Battlestar Galactica – Simon Kinberg scriverà il film

Dopo aver tenuto per gli ultimi 10 anni le redini del franchise cinematografico degli X-Men, con risultati non sempre esaltati, Simon Kinberg è stato scelto da Universal Pictures come sceneggiatore e produttore del prossimo reboot cinematografico di Battlestar Galactica.

Simon Kinberg, che ha diretto X-Men – Dark Phoenix nel 2019, non dirigerà la pellicola ma sarà affiancato in vest di produttore da Dylan Clark (The Batman, War for the Planet of the Apes) che segue per Universal il progetto da circa 10 anni!

Kinberg ha dichiarato:

Battlestar Galactica è come il Santo Graal della science fiction e non potrei essere più entusiasta di rinnovare il franchise rendono omaggio a tutto quello che di iconico è stato fatto finora. Sono molto contento di lavora a questo progetto per Universal e con Dylan Clark.

Battlestar Galactica – la nuova serie TV

Questo film non ha nulla a che vedere con la nuova serie TV, anch’essa un reboot, attualmente in lavorazione per Peacock che vede Sam Esmail (Mr Robot) nelle vesti di produttore esecutivo e Michael Lesslie in quelle di showrunner.

Battlestar Galactica – le serie

Battlestar Galactica nacque nel 1978 come serie TV per ABC. È composta da una sola stagione da 24 creata da Glen Larson e arrivò in Italia, su Canale 5, nel 1982. La serie fu al centro di numerose controversie e battaglie legali a causa delle sue “somiglianze” con Star Wars. La serie venne poi rilanciata nel 2004 ed il suo reboot è durato 4 stagioni con un ottimo riscontro di critica e pubblico.

Battlestar Galactica narra delle peripezie della Galactica, una nave spaziale al cui interno viaggia l’ultimo gruppo di esseri umani sopravvissuto al conflitto con i Cyloni. A guidare i sopravvissuti è Comandante William Adamo (William Adama in originale), il cui difficile compito sarà quello di condurre il vascello spaziale verso una nuova terra promessa.