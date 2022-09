Combattere il bullismo in ogni sua forma e incoraggiare i giovanissimi a trattare i propri coetanei e gli adulti con rispetto. Questo a grandi linee il messaggio chiave di Be a Star, campagna di awareness che la WWE porta avanti dal 2011 e cha raggiunto oltre 500mila bambini in tutto il mondo. La lotta al bullismo non poteva che passare anche per Cardiff: le superstar della WWE sono arrivate nel cuore del Galles in vista di Clash at the Castle e, nella giornata di ieri, si sono intrattenuti con le piccole scolaresche del Boys & Girls Clubs.

La campagna Be a Star della WWE arriva anche a Cardiff

A parlare con i bambini ci hanno pensato l’attuale Raw Women’s Champion Bianca Belair, il compagno Montez Ford e il suo tag team partner Angelo Dawkins, ovvero gli Street Profits. Nonostante i tre sembrino imbattibili e invulnerabili sul ring, hanno candidamente ammesso di essere soltanto delle persone e di come abbiano anche loro sofferto di problemi di salute mentale e fisica in passato. Condizioni che li hanno portati ad essere vittime di bullismo e violenza verbale da parte di altri. “Non mi vergogno ad ammetterlo. In passato ho sofferto di un disturbo alimentare e sono finita in un ospedale psichiatrico. Essere davvero vulnerabile e aprirmi è stato molto terapeutico per me. A voi ragazzi dico di non mollare mail e chiedere prontamente aiuto a qualcuno, senza alcun timore” ha dichiarato Bianca Belair.



“Mi ritengo il più fortunato perchè ogni giorno ho il privilegio di viaggiare con la mia dolce compagna e il mio tag team partner preferito” ha dichiarato Montez Ford. “Ma sono anche i primi con cui mi sfogo quando succede qualcosa. Mi conoscono meglio di chiunque altro al mondo… È sempre un bene far uscire le emozioni e farle ragionare, a volte. È sempre bello vedere un punto di vista diverso da parte di qualcun altro che sta vivendo la stessa cosa o che condivide gli stessi interessi o la stessa pace e gli stessi valori che hai tu”.

Nel 2017, la WWE ha lanciato una nuova collaborazione tra i Boys & Girls Clubs, Be a STAR e lo Yale Center For Emotional Intelligence, incentrata sul fornire agli studenti gli strumenti necessari per favorire l’apprendimento efficace, il processo decisionale, la creatività, le relazioni e la salute mentale. Sviluppando l’intelligenza emotiva di ogni bambino, i ragazzi possono diventare più felici, più sani e più compassionevoli, con un conseguente drastico aumento della capacità di gestire i conflitti e una riduzione dei casi di bullismo. L’obiettivo del nuovo programma di studio Be a STAR, incentrato sull’apprendimento sociale ed emotivo, sarà quello di ridurre gli episodi di bullismo e di fornire ai bambini un ambiente sicuro per imparare e crescere.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

Vi ricordiamo che il grande Premium Live Event britannico si terrà sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff. Ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili su Ticketmaster.co.uk ma, per chi sarà impossibilitato a esserci dal vivo, l’evento sarà trasmesso in diretta sul WWE Network.