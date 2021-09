Bel-Air: rivelato il cast del reboot di Willy, il principe di Bel-Air

Bel-Air è il reboot di Willy, il principe di Bel-Air che è stata una delle serie comedy più apprezzate e iconiche degli anni ’90, nonché terreno di lancio della carriera di Will Smith. Il 10 settembre, in occasione del 30° anniversario della premiere, il cast si è di nuovo unito per una notte divertente e piena di musica, balli e ospiti speciali a sorpresa.

Ora, il servizio di video in streaming Peacock, dopo avere rivelato che l’esordiente Jabari Banks avrebbe interpretato Will, ha svelato altri otto membri del cast del reboot.

Bel-Air: tutti i membri annunciati

Si uniscono a Jabari Banks, Adrian Holmes (Arrow, The Boys) come nuovo zio Phil, Olly Sholotan (Run Hide Fight) nei panni del cugino Carlton Banks e Coco Jones (Let it Shine) sarà Hilary Banks.

Cassandra Freeman (The Enemy Within) sarà Vivian Banks, Akira Skbar (Captain Marvel) ha il ruolo di Ashley Banks e Jimmy Akginbola (In the Long Run) sarà il maggiordomo Geoffrey. Jordan L. Jones interpreterà DJ Jazz Jeff sarà interpretato da Jordan L. Jones e Simone Joy Jones sarà Lisa.

Anche se il cast del reboot è al completo, mancano ancora alcuni dei personaggi chiave della serie originale. Per esempio, Nicky, il figlio più giovane dei Banks, non è stato annunciato per lo show, presumibilmente perché è destinato a nascere più tardi. Anche Viola, che è la madre di Will, non è presente, anche se ha avuto un ruolo significativo in tutte le stagioni della sitcom originale della NBC. Al momento, non è chiaro se il casting per queste parti sia in corso o se i personaggi non compariranno nel reboot.

La trama di Bel-Air

Willy, il principe di Bel-Air è andato originariamente in onda come sitcom sulla NBC per sei stagioni tra il 1990 e il 1996. Sviluppato da Andy e Susan Borowitz, la serie ci presentava un Will Smith nei panni di una versione romanzata di se stesso, un adolescente di West Philadelphia mandato a vivere con i suoi ricchi zii nell’omonimo quartiere di Los Angeles dopo essere stato coinvolto in una rissa con una gang locale.

In Bel-Air, Will viaggia di nuovo da West Philadelphia alle dimore di Bel-Air. La serie però si allontana dalle atmosfere della classica comedy, presentando una storia più profonda, più simile a un drama, che si immerge più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi di quella società.

Attualmente, non si sa quando lo show inizierà le riprese. In precedenza si era puntato a un lancio nel 2021, ma dopo che lo showrunner, Chris Collins, è uscito dal progetto, la data è slittata al 2022. La serie è però già stata rinnovata per la seconda stagione.

Nel frattempo vi suggeriamo di recuperare il cofanetto di Willy, il principe di Bel-Air disponibile su Amazon!