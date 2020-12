Beta Ray Bill arriva la miniserie di Daniel Warren Johnson

Nella tarda serata di ieri, Marvel ha annunciato l’arrivo a marzo 2021 negli Stati Uniti di una miniserie con protagonista Beta Ray Bill scritta e disegnata da uno degli autori incisivi dell’attuale panorama americano: Daniel Warren Johnson.

Beta Ray Bill, i dettagli

Questa nuova miniserie sarà direttamente collegata agli eventi di King in Black, il crossover Venom-centrico iniziato negli Stati Uniti lo scorso 6 dicembre. Beta Ray Bill infatti si ritroverà reggente di Asgard a causa dell’assenza di Thor brandendo una nuova arma.

Questa la sinossi ufficiale diffusa dalla Marvel per Beta Ray Bill #1:

Beta Ray Bill è stanco di essere messo da parte da Thor, e con il suo famoso martello, il poderoso Stormbreaker, recentemente distrutto per mano del nuovo Signore di Asgard, lo stesso Thor, la tensione è più alta che mai! Il potente eroe creato dai Korbiniti dovrà partire alla ricerca di una nuova arma… e di un nuovo destino. Sulla sua strada si par però subito un temibile nemico: Fin Fang Foom che porta il marchio di Knull! Unitevi a al colorista Mike Spicer e a Daniel Warren Johnson accompagnando Beta Ray Bill in un viaggio oltre l’ombra di un dio!

Ecco la copertina invece:

Beta Ray Bill, le dichiarazioni di Daniel Warren Johnson

Daniel Warren Johnson, visto recentemente all’opera per DC sulla miniserie elseworld Wonder Woman: Dead Earth, ha dichiarato:

Beta Ray Bill è senza ombra di dubbio il mio personaggio Marvel preferito, quindi scrivere e disegnarlo è un sogno che si avvera, e in questo fumetto ci sono immagini che volevo illustrare da anni. È ancora più emozionante che riesca a scrivere questa serie nel contesto dell’attuale universo di Thor. C’è molto da fare con Beta Ray e non vedo l’ora di condividere la mia storia con tutti voi.

Non è un caso che Johnson arrivi a disegnare e scrivere Beta Ray Bill proprio quando su Thor ci sia Donny Cates, autore con cui fu realizzato Ghost Fleet pubblicato in Italia da saldaPress. I due infatti hanno “costruito” questo nuovo Beta Ray Bill come dice lo stesso Cates:

Questo fumetto che Dan sta creando è speciale, bellissimo e sincero e metal. È, infatti, quello che ho sempre saputo che Dan avrebbe fatto. Non potrei che esserne più orgoglioso, e più emozionato. Non siete ancora pronti per questo fumetto.

A coronare l’annuncio c’è una copertina variant firmata dal leggendario Walter Simonson, creatore del personaggio che ricordiamo debuttò su The Mighty Thor #337 del novembre 1983.