Big Hero 6: i personaggi in arrivo nel MCU?

Secondo alcune indiscrezioni (per ora non ancora confermate), sembra che Disney e Marvel vogliano portare i personaggi di Big Hero 6 in carne e ossa all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Molti non sanno, infatti, che il film dei Walt Disney Studios del 2014 e’ basato su una serie a fumetti scritta da Scott Lobdell e illustrata da Gus Vasquez, nel quale i personaggi hanno svariate interazioni con gli eroi Marvel, essendo a tutti gli effetti storie provenienti proprio dalla casa delle idee: nel 2012, ad esempio, fu proprio Spider-Man a chiedere l’aiuto di Hiro e soci per sconfiggere il Dottor Octopus all’inteno dell’arco narrativo “Ends of Earth“.

Nei rumor in questione, non si parla specificatamente di quali personaggi avrebbero fatto parte di questa “operazione”, ma si da quasi per scontato che sia Hiro che Baymax sarebbero i primi candidati. Tuttavia, non si ha idea se saranno gli stessi doppiatori a portarli in scena o avranno altre fattezze.

Inoltre, vengono menzionati anche tre grossi nuovi progetti in cui potrebbero esordire, anche se non si ha nessuna conferma: dall’imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alla serie con protagonista Nick Fury Secret Invasion, fino alla serie TV su Agents Of Atlas, ma e’ probabilmente troppo resto per iniziare gia’ a fare congetture, per cui vi consigliamo di prendere tutto con dovuta cautela.

Alcuni fan, tra l’altro, avrebbero scovato una sorta di “easter egg” in Age Of Ultron che rimanderebbe proprio ai Big Hero 6: mentre Tony Stark sta passando in rassegna una serie di software di intelligenza artificiale per sostituire Jarvis (si nota anche J.A.C.O.S.T.A., un robot dalle fattezze femminili creato da Ultron nella sua versioen cartacea), se ne puo’ vedere una chiamata T.A.D.A.S.H.I., il nome del fratello di Hiro, costruttore di Baymax. Che questo fosse gia’ un primo riferimento all’arrivo dei personaggi del film Disney?