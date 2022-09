Il Bioparco Zoom di Torino avvia un’iniziativa molto interessante per proseguire con il divertimento nonostante le vacanze siano finite. I prossimi due mesi saranno ricchi di eventi, pertanto perché non acquistare il biglietto Infinity per elevare il divertimento all’infinito? Potete acquistarlo online e potrete ottenere ingressi illimitati fino al 6 novembre 2022 così da potervi godere eventi incredibili come l’Infinity Party, l’Oktoberfest, Halloween e tanto altro. In più, se acquistate almeno 5 biglietti li pagate metà prezzo a soli 13 euro cadauno. La promozione è valida solo se si acquistano i biglietti Infinity online entro il 12 settembre 2022.

Tutti gli eventi principali al Bioparco Zoom

Le vacanze sono finite ma il divertimento a Zoom non finisce mai. Con il biglietto Infinity, quindi, potrete entrare infinite volte fino al 6 novembre e non perdervi neanche uno degli eventi di settembre e ottobre: Infinity Party (5-11 settembre) per festeggiare la fine dell’estate, Family Oktoberfest (tutti i weekend dal 17/09 al 2/10) con giochi, musica live, piatti tipici e speciali birre, Halloween (dall’8 ottobre al 6 novembre) con allestimenti speciali, maschere e animazione in tema.

Il prossimo attesissimo evento, ovvero proprio l’Infinity Party, regalerà a tutti i visitatori una settimana di festeggiamenti dal 5 all’11 settembre per godersi gli ultimi giorni d’estate. Un ultimo tuffo in piscina, animazione, baby dance e giochi. Il venerdì, sabato e domenica ci saranno anche dei dj set con musica commerciale e anni ’90 tra le più ballate e amate in tutte le discoteche.

Informazioni sul Bioparco

Zoom Torino è un giardino zoologico, gestito dall’omonima società per azioni, che si ispira al moderno concetto della zoo-immersione; è situato a Cumiana, nella città metropolitana di Torino. Inaugurato nel 2009, l’area è di circa 160.000 metri quadri con 84 specie animali in 11 habitat. È stato progettato per la protezione delle specie a rischio di estinzione e ospita animali provenienti da altre strutture zoologiche europee EAZA in exhibit che riproducono gli habitat di origine delle specie, ovvero Asia e Africa.