Birds of Prey: Bruno Oliver racconta la preparazione del Sandwich di Harley Queen

Una delle scene più memorabili di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Queen è la sequenza in cui la ragazza descrive il suo amore per la colazione a base di sandwich con bacon, uova e formaggio e in un intervista a Variety, l’attore Bruno Oliver, che interpreta proprio il cuoco Sal, ha voluto raccontare la preparazione a quel particolare momento.

“Come attori e da quello che ci fanno fare nel provino, ci preoccupiamo sempre che le nostre scene vengano tagliate. Non ho davvero capito il posto che il panino con le uova avrebbe avuto nel film fino a quando non l’ho visto.”

La scena in questione vede Harley (Margot Robbie) assaporare un raro momento positivo subito dopo la sua rottura con Joker. Esce dalla tavola calda con un panino per la colazione in mano prima che i cacciatori di taglie si mettessero sulle sue tracce, rovinando totalmente quel breve momento di tranquillità.

“È stato sicuramente uno dei preparativi più strani che abbia mai dovuto fare come attore. Ho passato la notte a distruggere la mia cucina facendo ripetutamente dei sandwich all’uovo. Ci sono piccole cose che non riesco a fare, come aprire due uova con una mano sola.”

Dall’uscita di Birds of Prey, i fan hanno prestato particolare attenzione alla scena della colazione fino al punto di fare paragoni con la vita della protagonista stessa:”Ho letto un sacco di cose su come il panino sia una metafora della guarigione di Harley. Ho letto anche molti pareri che si riferiscono a Sal come l’unico uomo nel film che non cerca di fregarla.”

Gran parte del lavoro di Bruno Oliver è in televisione: è infatti apparso in alcuni episodi di The Conners, Colony, The Office e Mad Men.