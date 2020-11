Black Adam era previsto in Suicide Squad 2

Il prossimo film dedicato alla Suicide Squad è sicuramente stato protagonista di diverse vicende e cambi di squadra. Inizialmente Warner Bros. aveva affidato il progetto a Gavin O’Connor (già regista di Warrior, Jane Got a Gun e The Accountant), che nel corso del 2018 aveva scritto una prima versione della sceneggiatura insieme a Todd Stashwick. O’Connor però decise di abbandonare il ruolo di regista e co-sceneggiatore del film perché, a quanto pare, il suo script era troppo simile a quello di Birds of Prey di Christina Hodson, che sarebbe stato girato prima di Suicide Squad 2.

La Warner cancellò dunque il progetto di O’Connor e decise di affidare una nuova versione del film a James Gunn (a quel tempo sotto i riflettori per la controversia con Disney), dandogli sostanzialmente carta bianca sul processo creativo del film.

Sappiamo poco della prima versione di Gavin O’Connor, ma a quanto pare nel ruolo di villain era già previsto Black Adam, personaggio che vedremo interpretato da Dwayne Johnson in un film a lui dedicato che sarebbe dovuto uscire il prossimo anno. Non è chiaro se per il ruolo si stesse già pensando a The Rock nella versione di O’Connor, ma il concept della Suicide Squad contro Black Adam ci sembra comunque intrigante. Chissà se l’idea non verrà rivalutata per un progetto futuro.

Ricordiamo che il nuovo The Suicide Squad di James Gunn al momento non ha più una data di uscita precisa a causa dei ritardi dovuti alle difficoltà lavorative dovute alla pandemia di COVID-19. Il suo impressionante cast includerà David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.