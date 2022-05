Mancano ormai meno di sei mesi al grande debutto di Dwayne “The Rock Johnson nel mondo DC Comics nei panni dell’antieroe Black Adam. In attesa che venga diffuso anche in rete, ecco la descrizione ufficiale del footage mostrato al CinemaCon, evento tenutosi nei giorni scorsi a Las Vegas.

La descrizione del footage di Black Adam

Il filmato ha permesso ai presenti di dare una nuova occhiata a Doctor Fate e agli altri membri della Justice Society of America in azione, tra cui Atom Smasher, Cyclone e Hawkman. Doctor Fate avverte Black Adam di aver visto il futuro e che il suo destino sarà appeso a un bivio: o distruggerà il mondo o ne sarà il salvatore.

Il footage si conclude con Adam che, in maniera alquanto plateale, afferma di non essere come gli altri eroi e di non avere problemi a uccidere le persone.

Originariamente previsto per il 29 luglio, Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre di quest’anno. C’è molta attesa per questo film, vittima di un vero e proprio limbo produttivo nel corso degli anni, ma il produttore Hiram Garcia semberebbe riporre molta fiducia nel risultato finale, anticipando anche sequel e possibili spinoff.

In attesa del film DC Comics pubblicherà una serie di fumetti incentrata sui personaggi della JSA: il primo di questi, intitolato Black Adam – The Justice Society Files: Hawkman #1, uscirà in digitale e in formato fisico il 5 luglio.

Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra (The Shallows, The Commuter) mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel (Rampage, Scoob). I produttori sono Dwayne “The Rock” Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn.

Il film sarà legato a doppio filo con Shazam!,e narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni nella antichissima nazione mediorientale (immaginaria) del Kahndaq. Nel cast anche Pierce Brosnan (Doctor Fate), Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone).