Black Adam: spettacolare annuncio della data di uscita

Warner Bros. ha voluto fare le cose in grande per l’annuncio della data di uscita di Black Adam. Poche ore fa, infatti, a New York City è stato proiettato su gran parte dei giganteschi megaschermi pubblicitari della grande Times Square un video che mostrava il logo dell’antieroe e il titolo del film seguito dalla data di uscita: 29 giugno 2022.

Il breve video era incentrato semplicemente sulla data, quindi non si è trattato di un nuovo trailer del film. L’unica altra cosa presente era la voce del protagonista Dwayne “The Rock” Johnson che annunciava:

The hierarchy of power in the DC Universe is about to change.