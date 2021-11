Black Friday: sconti imperdibili da Asmodee Italia

Il Black Friday si fa sempre più vicino e, come di consueto, Amazon gioca d’anticipo e propone tutta una serie di offerte straordinarie legate al mondo del gioco da tavolo firmati Asmodee Italia. Abbiamo dunque deciso di dare un’occhiata a queste offerte e mostrarvi quelle che, a nostro avviso, risultano essere le più interessanti e vantaggiose. Vediamole insieme.

Il Black Friday dei titoli Asmodee

Ankh: Divinità Egizie

In questo gioco da tavolo per 2/5 giocatori dai 14 anni in su, i giocatori prenderanno il controllo di una delle leggendarie Divinità Egizie, ognuna con un incredibile potere unico, e guideranno i propri seguaci in un epico combattimento per la vita eterna.

Potranno modellare il territorio, costruite monumenti, ottenete seguaci, sbloccate i poteri Ankh e invitare leggendari Guardiani a unirsi a loro nella lotta. Nella guerra per la conquista della devozione del popolo, forza e astuzia saranno necessarie per dominare il regno e battere le altre divinità. Mentre le sabbie del tempo scorrono, coloro che rimarranno indietro si uniranno formando nuove divinità oppure verranno dimenticati. Alla fine, potrà esistere una sola Divinità Egizia.

Twilight Imperium, Quarta Edizione

Per oltre venti anni, Twilight Imperium ha definito il concetto di “epica” nei giochi da tavolo e la Quarta Edizione rispetta questa tradizione. Questo epico gioco da tavolo invita i giocatori a vivere la propria personale space opera di dominio galattico, assieme a un massimo di altri cinque giocatori dai 14 anni in su. I giocatori potranno scegliere una delle diciassette fazioni disponibili e prepararsi a una partita di diplomazia, intrighi politici e guerra dichiarata, dove la posta in palio è il titolo di sovrano della galassia.

Descent: Leggende delle Tenebre

Il più antico nemico del reame è tornato e un nuovo grande scontro tra Terrinoth e le forze dell’oscurità ha inizio in Descent: Leggende delle Tenebre, la terza edizione del gioco da tavolo che è diventato sinonimo di dungeon crawler.

Con un’app di supporto pienamente integrata che farà da guida ai giocatori, questi si imbarcheranno nella prima parte di una campagna che li condurrà attraverso una terra incantata, esplorando oscure foreste e antichi campi di battaglia. Dovranno affrontare non morti che si celano oltre il velo della nebbia, barbari demoniaci che si aggirano per le terre selvagge e molti altri avversari ancora. Nel corso di queste dure prove i personaggi dei giocatori potranno sviluppare le abilità necessarie per affrontare sfide ancora più grandi, fabbricare nuove armi e armature con cui equipaggiarsi e acquisire un potere che li porterà verso future avventure.

Il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo

Viaggi nella Terra di Mezzo è un gioco completamente collaborativo di fantasy e avventura da uno a cinque giocatori dai 14 anni in su. I giocatori assumeranno i ruoli degli eroici personaggi tratti da Il Signore degli Anelli e viaggeranno nella Terra di Mezzo per combattere contro i servitori del male, facendo scelte coraggiose e lottando contro l’oscurità che incombe sulla terra.

Grazie a una coinvolgente campagna ricca di diramazioni narrative, missioni secondarie e a un sistema procedurale di generazione delle mappe, questo gioco da tavolo riserverà sempre nuove sorprese e sarà altamente rigiocabile.

Everdell Collector’s Edition

Nella ridente vallata di Everdell, sotto ai rami di imponenti alberi, tra ruscelli serpeggianti e anfratti muschiosi, una civiltà di animali della foresta fiorisce e si espande. Sin da quando il famoso avventuriero Corrin Evertail scoprì il regno nascosto tanto tempo fa, i cittadini hanno prosperato nel rifugio offerto dall’Albero Eterno.

Da Geloeterno a Cantacampana molti anni sono iniziati e finiti, ma è giunto il momento di stabilirsi in nuovi territori e fondare nuove città. I giocatori saranno i leader di un gruppo di animali e questo sarà il loro obiettivo, tra edifici da costruire, vivaci personaggi da incontrare, eventi da ospitare.

Rising Sun

Rising Sun, ambientato nel leggendario Giappone feudale, è un gioco da tavolo che pone i giocatori al comando dei sacri Clan, radunati dai grandi Kami per riconquistare le terre nipponiche e riportarle alle loro onorevoli tradizioni spirituali.

Ogni Clan userà le sue capacità speciali per diffondere le proprie forze in tutte le Province, raccogliere i frutti della terra e muovere guerra agli avversari. Col trascorrere delle stagioni dalla primavera all’estate e infine all’autunno, i giocatori potranno migliorare i loro Clan dotandoli di potenziamenti strategici, generose virtù e perfino potenti mostri emersi dalle leggende per sostenere la loro causa. Inoltre, i Clan faranno bene a venerare gli dèi come si deve, in quanto ogni Kami può conferire altre potenti capacità. Tuttavia, la diplomazia può rivelarsi uno strumento ancora più potente, consentendo ai Clan di stipulare alleanze che tornino a beneficio reciproco e di farsi strada fino alla vittoria tramite i negoziati. In questa arena politica l’onore è più prezioso dell’oro, ma anche il tradimento può sovvertire l’andamento della guerra. Le battaglie non saranno vinte dalla forza bruta, ma dalla strategia e dall’astuzia.