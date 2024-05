Arriveranno nuovi giochi sul Signore degli Anelli e forse non saranno terribili come Gollum

L'universo di J.R.R. Tolkien è destinato ad arricchirsi sempre di più con nuovi progetti cinematografici e videoludici. Dopo i trionfali adattamenti cinematografici de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit realizzati da Peter Jackson, ora, infatti, si apre una nuova pagina nella narrazione dell'universo di Tolkien con l'annuncio di ulteriori film e videogiochi ambientati nella Terra di Mezzo.

Lee Guinchard, CEO di Embracer Freemode, ha discusso con VentureBeat dei progetti futuri per i videogiochi basati sui lavori di Tolkien: l'ambizione è quella di esplorare a fondo il nuovo universo che verrà creato, attribuendo ai videogiochi un ruolo centrale nell'intrattenimento legato a Il Signore degli Anelli. Guinchard sottolinea come l'universo di Tolkien sia già ben definito e ricco, offrendo fondamenta solide su cui costruire nuove narrazioni mediante le tecnologie più avanzate.

Tra i nomi sotto la guida di Guinchard troviamo sviluppatori come Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Warhorse, noti per titoli di successo come Kingdom Come: Deliverance. Sebbene non sia stato specificato quale di queste case di sviluppo lavorerà ai nuovi progetti LOTR, l'enfasi è posta sull'importanza della creatività e del rispetto dell'opera originale.

La strategia aziendale punta a superare le recenti criticità, come dimostrato dal videogame Lord of the Rings: Gollum, che non ha raggiunto le aspettative critiche e commerciali, divergendo dai successi precedenti come Middle-earth: Shadow of Mordor e il suo seguito e generando un enorme scalpore lo scorso anno proprio per la sua qualità scadente.

L'obiettivo attuale dell'azienda è, dunque, quello di creare un ecosistema che favorisca la creatività e l'innovazione a lungo termine per il franchise videoludico di Il Signore degli Anelli. In particolare, Guinchard guiderà la neonata società Middle-earth Enterprises & Friends (titolo provvisorio), dedicata allo sviluppo futuro dei videogiochi di Tolkien, inclusi i titoli in arrivo come Tales of the Shire e il nuovo MMO di Amazon su Il Signore degli Anelli. Questa nuova entità gestirà anche i diritti di franchising di successo come Tomb Raider, Kingdom Come: Deliverance, Dead Island, e Saints Row.