Black Lightning 3: il nuovo trailer esteso è online

The CW poco fa ha rilasciato online il nuovo trailer esteso della terza stagione di Black Lightning e pronta a tornare nelle tv Americane:

Oltre al trailer è stato rilasciato il nuovo poster ufficiale che potete trovare di seguito:

Di seguito la sinossi ufficiale:

Jefferson Pierce (Cress Williams) è un uomo dalle molte facce. È un ex-atleta olimpico, un rinomato educatore, e il padre di due ragazze. È anche Black Lightning, il super potente protettore di Freeland in grado di controllare l’elettricità. Jefferson non è l’unico individuo dotato di poteri e dalle molteplici facce. La sua figlia maggiore, Anissa Pierce (Nafessa Williams) è una studentessa di medicina, insegnante part-time e attivista sociale. È anche la supereroina Thunder, che può incrementare a dismisura le proprie capacità, in quanto trattenere il respiro le permette di diventare persino invulnerabile. Infine, la figlia minore di Jefferson, Jennifer Pierce (China Anne McClain) è una focosa adolescente che ha ereditato le doti atleti del padre, ma non il suo desiderio di essere appunto un atleta. Anche Jennifer ha ereditato i superpoteri. Il suo corpo genera energia elettrica pura e lei ha tutto il potenziale per diventare più forte di Anissa e Jefferson. Lynn Stewart (Christine Adams) è l’ex-moglie di Jefferson, ma loro sono ancora molto innamorati. È anche una ricercatrice di successo nel campo della medicina metaumana. Insieme, la famiglia Pierce affronta le sfide della città immaginaria di Freeland, inclusi i poliziotti corrotti e le minacciosa gang criminale nota come ‘The 100’. Tobias Whale (Marvin Jones III), un famigerato gangster, affligge già questa città, che oltretutto verrà presa di mira da metaumani con superpoteri. Fortunatamente, la famiglia Pierce ha anche degli alleati: il padre surrogato di Jefferson, nonché ex-spia sotto copertura, Peter Gambi (James Remar), ed il vicino di casa, nonché onesto e scrupoloso commissario della polizia, Henderson (Damon Gupton).