Black Lightning debutta nell’Arrowverse con Crisis on Infinite Earths!

Anche Black Lightning, l'ultimo show DC Comics fino ad ora scollegato all'Arrowverse entra a far parte del Multiverso grazie a Crisis on Infinite Earths!

È ufficiale: anche Black Lightning, l’unico show supereroistico in onda su The CW a non aver mai condiviso la scena con le altre serie DC Comics, si unirà all’Arrowverse! L’ingresso di Fulmine Nero è previsto nel corso dell’attesissimo mega-crossover Crisis on Infinite Earths in arrivo nel prossimo inverno sulla rete.

I fan DC Comics richiedono già da un paio d’anni l’ingresso di Black Lightning nell’Arrowverse, l’universo narrativo costruito da Arrow ed espanso successivamente con The Flash, DC’s Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman. Se l’anno scorso in Elseworld al team già nutrito di supereroi e supereroine si era unita con grande sorpresa di tutti il personaggio di Batwoman, protagonista di una serie dedicata che andrà a colmare il vuoto “dark and gritty” lasciato dal Green Arrow di Stephen Amell, quest’anno è finalmente il turno di Black Lightning di unirsi all’imminente crossover Crisis on Infinite Earths. Fino ad oggi gli spettatori pensavano che Freeland, la città in cui si muovono gli eventi e le storie di questi personaggi fosse collocata in un’altra delle Terre presenti nel vastissimo Multiverso introdotto in TV ormai qualche anno fa, ma dopo i post sui social di Cress Williams, interprete di Jefferson Pierce aka Black Lightning, non vi sono più dubbi in merito riguardo un cambiamento imminente: “L’avete chiesto… l’avete avuto!!! #blacklightning #crisisoninfiniteearths #chesballo.”

Cominciata nel 2017, Black Lightning racconta la storia di Jefferson Pierce, in gioventù conosciuto come il supereroe Black Lightning, capace di manipolare l’elettricità insita nel suo corpo sotto forma di fulmini; ritirato a vita privata a seguito di una battaglia estenuante che rischiò di fargli perdere la propria famiglia, iniziò a lavorare come Preside del Liceo di Freeland, in Georgia. Quando la criminalità torna a crescere e soggiogare la città, i poteri di Jefferson si risvegliano nelle sue figlie, ed è quindi costretto a indossare nuovamente il costume di Black Lightning e fare da mentore ad una nuova generazione di supereroine.

Non è ancora chiaro se il personaggio finirà coinvolto negli eventi solo collateralmente al di fuori della serie che lo vede protagonista, o se invece avrà un episodio dedicato come gli altri show e a questo punto il crossover durerà 40 minuti in più. In questo caso sorge un’altra domanda: come sarà possibile fruire interamente del crossover sulle TV italiane visto che a differenza degli altri serial DC Comics in onda su Italia1, Black Lightning è disponibile esclusivamente su Netflix? vi terremo aggiornati.