Black Manta (Mafex) da Aquaman

Black Manta è una delle nuove action figure in uscita di Medicom Toy per la linea Mafex prevista per il 2020 tratta dal film di Aquaman.

Black Manta è la seconda figure in uscita, tratta dal film di Aquaman prodotta da Medicom Toys per la linea MAFEX. Questa action figure raggiunge un’altezza di 16 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme.

Come sempre troveremo diversi extra all’interno della confezione tra cui: mani intercambiabili, un pugnale, una spada, un arpione, una lama e degli effetti di fumo che andranno posizonati sulla figure per le pose in volo.

Black Manta è un personaggio immaginario, un super criminale che compare nei fumetti pubblicati dalla DC Comics, primariamente come arcinemico di Aquaman. Il personaggio debuttò in Aquaman vol. 1. Per la maggior parte della sua storia di pubblicazione, Black Manta non ha una storia definitiva delle sue origini. La prima risale al n. 6 della serie Aquaman del 1993. In questa origine, il ragazzo che divenne Black Manta crebbe a Baltimora, nel Maryland, e amava giocare in riva al mare. Da ragazzo fu rapito e sottoposto ad abusi sessuali su una nave per un periodo non specificato. Ad un certo punto vide Aquaman nuotare con un paio di squali e tentò di inviare un segnale per farsi aiutare, ma non ebbe successo. Infine, fu costretto a difendersi uccidendo uno dei suoi torturatori con un coltello. Odiando il mare senza emozioni (ed Aquaman, che lui vedeva come un suo rappresentante), il ragazzo fu determinato a diventarne il padrone.

L’uscita di Black Manta è prevista per il mercato Giapponese a giugno 2020 al prezzo di 7.800 yen.