Dopo quasi 3 anni dalla conclusione della quinta stagione di Black Mirror sembra proprio che lo show sia pronto a tornare con una nuova stagione. Secondo quanto riportato da Variety, Netflix è al lavoro sulla sesta stagione di Black Mirror e sembra che lo streamer voglia adottare un approccio ancora più cinematografico.

Quello che sappiamo sulla sesta stagione di Black Mirror

Il dramma distopico Black Mirror è stato un grande successo fin da quando ha debuttato nel 2011, attirando milioni di spettatori. Dalla fine della quinta stagione sono passati ben 3 anni e il ritardo con cui i produttori hanno deciso di dare vita alla sesta stagione non è dovuto alla pandemia ma a complessa situazione a livello di contratti ed esclusive da parte di Netflix. I creatori Charlie Booker e Annabel Jones hanno infatti lasciato House of Tomorrow, una società di produzione sostenuta da Endemol Shine Group, all’inizio del 2020 e poco dopo hanno firmato un accordo globale senza precedenti con Netflix, che ha portato la piattaforma a gestire i diritti esclusivi per qualsiasi nuovo progetto di “Broke And Bones”, l’allora nuova società di produzione dei creatori di Black Mirror, e ha dato allo streamer l’opzione di rilevare Broke and Bones alla fine dell’accordo. Ma Endemol Shine possedeva ancora i diritti di Black Mirror e ci è voluto fino a poco tempo fa perché Netflix trovasse un accordo con loro per concedere in licenza i diritti per realizzare nuove stagioni della popolare serie.

Per quanto riguarda la sesta stagione dello show sembra che avrà un numero maggiore di episodi rispetto alla quinta, composta da tre episodi, e aumenterà il budget di ogni episodio. Per ora non abbiamo nessuna informazione circa la trama o sul team di creativi che guiderà la nuova stagione quindi rimaniamo con le orecchie aperte.

