Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film uscito nel 2018, non avrà tra le sue fila Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Il giovane attore è purtroppo venuto a mancare nel 2020, costringendo i Marvel Studios a cambiare in corso d’opera la sceneggiatura. Una cosa è però certa: non ci sarà alcun recasting di Chadwick e a spiegarne le motivazioni è stato proprio Kevin Feige, ormai da tempo patron assoluto della divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Spiegato il mancato recasting di Chadwick Boseman nel sequel di Black Panther

“Era ancora troppo presto per fare un recasting. Stan Lee aveva sempre detto che la Marvel rappresenta il mondo al di fuori della finestra e abbiamo parlato di come, pur essendo i nostri personaggi frutto di fantasia sono molto legati all’elemento umano di quello che facciamo nel quotidiano” ha dichiarato Kevin ai microfoni di Empire Magazine. “Il mondo sta ancora oggi piangendo la scomparsa di Chad e Ryan ha integrato questo elemento all’interno della storia del nuovo film”.

Kevin ha poi spiegato che sin dall’inizio ha parlato con Ryan Coogler di come onorare la grande eredità lasciata da Chadwick e continuare ad ampliare l’universo del Wakanda. Già nel trailer mostrato al pubblico, infatti, si evince un grande murales in suo onore. Black Panther: Wakanda Forever, diretto ancora una volta da Ryan Coogler, uscirà nelle sale l’11 novembre e chiuderà a tutti gli effetti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Nel cast troviamo Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Ramonda), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku).

Attesissimo il debutto di Namor, che sarà interpretato dall’attore messicano Tenoch Huerta. Creato nel 1939 da Bill Everett, Namor McKenzie è comparso per la prima volta in Marvel Comics #1, ma è stato uno dei personaggi della Golden Age della casa editrice a tornare nel Marvel Universe, dove ha rivestito diversi ruoli, arrivando anche a minacciare la solidità della Fantastic Family. Il sequel di Black Panther, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe durare quasi due ore e mezza.