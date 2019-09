Black Widow: il film è una “liberazione” per Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha speso due parole riguardo il film Black Widow, parlando del suo rapporto con il personaggio e con il film stesso.

Black Widow è uno dei film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, perché si tratta del primo film stand-alone dedicato alla spia Natasha Romanoff. Il personaggio non è mai stato approfondito a sufficienza nei precedenti film, ma dopo il suo sacrificio in Avengers: Endgame è entrato nei cuori di tutti gli appassionati dell’universo cinematografico Marvel.

In una recente intervista fatta a The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson ha speso due parole riguardo il suo rapporto con il personaggio e ciò che sta provando nei confronti del film stesso.

“Credo di avere il pieno controllo di questo film, il che mi rassicura.” ha detto Johansson “[Natasha] La conosco meglio di chiunque altro. Com’è stata la sua infanzia? Qual è il suo rapporto con le figure autoritarie? Questo personaggio è grintoso e dalle mille sfaccettature, ma ha anche molti traumi e ha condotto una vita in incognito. Per diventare ciò che è, probabilmente ne ha passate tante.”



Sempre a The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson ha detto la sua riguardo la fine del suo personaggio, definendola eroica. “Certo la fine a lei riservata era triste, ma io ero felice di farla morire con onore. Il fatto che si sarebbe sacrificata era insito nel modo in cui il personaggio era stato via via costruito, l’ha fatto per l’umanità, ma prima di ogni cosa l’ha fatto per i suoi amici e per le persone che amava. È stato un finale agrodolce“.

Secondo le indiscrezioni, Scarlett Johansson ha partecipato al film non solo come protagonista e produttrice, ma ha anche supervisionato il casting e la sceneggiatura. Gli eventi di Black Widow saranno collocati tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War: dopo lo scioglimento del team dei Vendicatori, Natasha pare che si sia ritirata per affrontare i propri fantasmi del passato per poi uscirne più fronte, pronta ad affrontare gli eventi di Infinity War.

Black Widow uscirà il 1 Maggio 2020.